Суд лишил автомобилиста сразу двух машин — редкий случай в российской практике

29 декабря 2025, 23:17
В Чувашии у нарушителя ПДД изъяли два авто за повторное вождение в нетрезвом виде
В Чувашии вынесено необычное решение суда. Водитель остался без двух машин. Причиной стали неоднократные нарушения закона. Подробности - в нашем материале.
С июля 2022 года в России действует ужесточенная мера для злостных нарушителей правил дорожного движения - конфискация транспортных средств. Теперь автомобили, которыми управляли в состоянии опьянения или при других серьезных нарушениях, могут быть изъяты и переданы государству. Как сообщает Avtospravochnaya.com, в перечень оснований для такой меры входят повторные случаи управления автомобилем в нетрезвом виде, а также вождение без прав после лишения.
В Чувашии произошел случай, который привлек внимание общественности. Местный житель, несмотря на лишение водительских прав, дважды за короткий срок сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз его остановили ночью в селе Янтиково, когда он управлял Ford Transit. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что стало дополнительным отягчающим обстоятельством.
Спустя две недели история повторилась: тот же водитель вновь был задержан, на этот раз за рулем Chevrolet Cruze. И снова он не согласился на проверку состояния опьянения. Оба эпизода стали поводом для возбуждения уголовного дела, а автомобили были арестованы.
На судебном заседании обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что транспортные средства ему не принадлежат. Однако собранные материалы дела и доказательства, представленные обвинением, убедили суд в обратном. В результате мужчину приговорили к обязательным работам и лишили права управления транспортными средствами на два с половиной года.
Самым резонансным моментом стало решение суда о конфискации сразу двух автомобилей. Оба транспортных средства были обращены в доход государства. Подобные случаи пока редки, но практика ужесточения наказаний за повторные нарушения становится все более распространенной.
Этот прецедент подчеркивает: новые законы работают, и попытки обойти их могут привести к серьезным последствиям. Водителям стоит помнить, что повторное вождение в нетрезвом виде теперь грозит не только лишением прав, но и потерей автомобиля.
