Суд лишил автомобилиста сразу двух машин — редкий случай в российской практике

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

29 декабря 2025, 23:17

В Чувашии у нарушителя ПДД изъяли два авто за повторное вождение в нетрезвом виде

В Чувашии у нарушителя ПДД изъяли два авто за повторное вождение в нетрезвом виде

Суд лишил автомобилиста сразу двух машин — редкий случай в российской практике

В Чувашии у нарушителя ПДД изъяли два авто за повторное вождение в нетрезвом виде

В Чувашии вынесено необычное решение суда. Водитель остался без двух машин. Причиной стали неоднократные нарушения закона. Подробности - в нашем материале.

В Чувашии вынесено необычное решение суда. Водитель остался без двух машин. Причиной стали неоднократные нарушения закона. Подробности - в нашем материале.

С июля 2022 года в России действует ужесточенная мера для злостных нарушителей правил дорожного движения - конфискация транспортных средств. Теперь автомобили, которыми управляли в состоянии опьянения или при других серьезных нарушениях, могут быть изъяты и переданы государству. Как сообщает Avtospravochnaya.com, в перечень оснований для такой меры входят повторные случаи управления автомобилем в нетрезвом виде, а также вождение без прав после лишения.

В Чувашии произошел случай, который привлек внимание общественности. Местный житель, несмотря на лишение водительских прав, дважды за короткий срок сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз его остановили ночью в селе Янтиково, когда он управлял Ford Transit. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что стало дополнительным отягчающим обстоятельством.

Спустя две недели история повторилась: тот же водитель вновь был задержан, на этот раз за рулем Chevrolet Cruze. И снова он не согласился на проверку состояния опьянения. Оба эпизода стали поводом для возбуждения уголовного дела, а автомобили были арестованы.

На судебном заседании обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что транспортные средства ему не принадлежат. Однако собранные материалы дела и доказательства, представленные обвинением, убедили суд в обратном. В результате мужчину приговорили к обязательным работам и лишили права управления транспортными средствами на два с половиной года.

Самым резонансным моментом стало решение суда о конфискации сразу двух автомобилей. Оба транспортных средства были обращены в доход государства. Подобные случаи пока редки, но практика ужесточения наказаний за повторные нарушения становится все более распространенной.

Этот прецедент подчеркивает: новые законы работают, и попытки обойти их могут привести к серьезным последствиям. Водителям стоит помнить, что повторное вождение в нетрезвом виде теперь грозит не только лишением прав, но и потерей автомобиля.

Упомянутые модели: Ford Transit (от 1 620 000 Р), Chevrolet Cruze
Упомянутые марки: Ford, Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Шевроле

Похожие материалы Форд, Шевроле

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Свердловская область Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться