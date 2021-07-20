В Citroen рассказали как бороться с дорожной яростью
Согласно новому исследованию Citroen, около 40% опрошенных водителей в Великобритании считают, что комфорт очень важен для предотвращения агрессивного поведения на дороге. Из 2000 водителей, принявших участие в опросе, 62% признали, что испытали на себе дорожную ярость, а 47% сами стали жертвами дорожной ярости других водителей.
Почти 50% водителей назвали одинаковую причину агрессивного поведения на дорогах — это пробки. Другие приходят в ярость из-за неправильного обгона (39%).
Цифры также показывают, что 37% водителей стараются сохранять хладнокровие на городских улицах, при этом 29% раздражают кольцевые развязки и 25% некомфортно на автомагистралях. Что касается выражения своего гнева, то 55% водителей сигналят, а 51% признались, что ругаются, испытывая ярость на дороге.
Ситроен предложил водителям свою программу Advanced Comfort, которая обеспечивает спокойствие и безмятежность на загруженных дорогах.
«Водители, находящиеся в отягчающих обстоятельствах, часто рискуют нанести вред себе и другим водителям на дороге. 62% водителей признались, что испытывают негодование на дороге, поэтому Citroën уделяет особое внимание тому, чтобы наши автомобили создавали оптимальные условия для комфорта водителя и пассажиров. Комфорт - ключевой фактор, помогающий снизить риск агрессивного поведения на дороге, и наша команда делает все возможное, чтобы модели всего модельного ряда Citroën, включая новый внедорожник C3 Aircross, обеспечивали именно это благодаря программе Citroën Advanced Comfort», - заявили в Citroen UK.
В частности Citroën предлагает сиденья Advanced Comfort, которые оснащены дополнительным пенопластом на 15 мм, что повышает комфорт.
Коллеги из британского издания Autoevolution очень сомневаются в том, что удобные сиденья помогут, когда кто-то вас подрежет и вам придется применить экстренное торможение. В этот момент вы либо тот человек, который сохраняет хладнокровие, либо из тех, кто начинает сигналить и ругаться.
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