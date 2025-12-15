Настоящая «капсула времени»: редчайший ГАЗ-3102 с пробегом 7000 км

В Дагестане продают почти новую «Волгу» 2007 года по цене Lada Iskra

Нашли уникальный автомобиль из прошлого. Это седан ГАЗ-3102 «Волга». Машина почти не ездила. Ее состояние просто идеальное. Просят за нее немалые деньги. Но она того стоит.

На автомобильном рынке России периодически всплывают настоящие жемчужины, так называемые «капсулы времени». Это машины с минимальным пробегом, которые десятилетиями хранились в идеальных условиях. Очередной такой экземпляр, как сообщает «Российская Газета», обнаружили в Республике Дагестан. На продажу выставили седан ГАЗ-3102 «Волга», который сошел с конвейера в 2007 году, но выглядит так, словно это случилось только вчера.

Этот автомобиль - настоящий артефакт ушедшей эпохи отечественного автопрома. За 18 лет своей жизни он проехал всего чуть более 7 тысяч километров. Продавец уверяет, что пробег оригинальный, и в это легко поверить, взглянув на состояние кузова, салона и технических узлов. Машина сохранилась в первозданном виде, без следов эксплуатации и времени. Это не просто старый автомобиль, а практически новый, только из прошлого.

Особый интерес представляет комплектация этого ГАЗ-3102. Судя по всему, перед нами очень редкая, почти мифическая экспортная версия. На это указывают несколько характерных деталей. В глаза сразу бросается необычная решетка радиатора с крупными вертикальными планками и массивная хромированная накладка на капоте. Но главная улика - это шильдик «Volga SL», который ставили на машины, предназначенные для зарубежных рынков.

Богатое оснащение салона только подтверждает эту догадку. Внутри установлена так называемая европанель с современным на тот момент дизайном, двумя большими циферблатами приборов и экраном бортового компьютера между ними. Комфорт водителю и пассажирам обеспечивают штатный климат-контроль и качественная аудиосистема от известного немецкого бренда Blaupunkt. Для «Волги» 2007 года, особенно для внутреннего рынка, такой набор опций был большой редкостью.

Под капотом находится хорошо знакомый инжекторный двигатель ЗМЗ объемом 2,4 литра. Он развивает мощность в 124 лошадиные силы, что обеспечивает седану вполне приемлемую по тем временам динамику. Учитывая год выпуска, можно предположить, что этот автомобиль действительно готовили для отправки за границу. Однако, как это часто бывало в те непростые для завода времена, сделка могла сорваться, и машину в итоге продали на внутреннем рынке.

Продавец просит за этот уникальный экспонат 1 250 000 рублей. На первый взгляд, сумма кажется внушительной для старой «Волги». Но если задуматься, это цена базовой версии новой Lada Iskra. Только в случае с «Искрой» вы получаете просто новый автомобиль, а здесь - настоящий кусок истории в коллекционном состоянии. Для ценителей и коллекционеров отечественной техники такая цена может показаться даже бросовой.