Настоящая «капсула времени»: редчайший ГАЗ-3102 с пробегом 7000 км

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 13:11

В Дагестане продают почти новую «Волгу» 2007 года по цене Lada Iskra

В Дагестане продают почти новую «Волгу» 2007 года по цене Lada Iskra

Настоящая «капсула времени»: редчайший ГАЗ-3102 с пробегом 7000 км

В Дагестане продают почти новую «Волгу» 2007 года по цене Lada Iskra

Нашли уникальный автомобиль из прошлого. Это седан ГАЗ-3102 «Волга». Машина почти не ездила. Ее состояние просто идеальное. Просят за нее немалые деньги. Но она того стоит.

Нашли уникальный автомобиль из прошлого. Это седан ГАЗ-3102 «Волга». Машина почти не ездила. Ее состояние просто идеальное. Просят за нее немалые деньги. Но она того стоит.

На автомобильном рынке России периодически всплывают настоящие жемчужины, так называемые «капсулы времени». Это машины с минимальным пробегом, которые десятилетиями хранились в идеальных условиях. Очередной такой экземпляр, как сообщает «Российская Газета», обнаружили в Республике Дагестан. На продажу выставили седан ГАЗ-3102 «Волга», который сошел с конвейера в 2007 году, но выглядит так, словно это случилось только вчера.

Этот автомобиль - настоящий артефакт ушедшей эпохи отечественного автопрома. За 18 лет своей жизни он проехал всего чуть более 7 тысяч километров. Продавец уверяет, что пробег оригинальный, и в это легко поверить, взглянув на состояние кузова, салона и технических узлов. Машина сохранилась в первозданном виде, без следов эксплуатации и времени. Это не просто старый автомобиль, а практически новый, только из прошлого.

Особый интерес представляет комплектация этого ГАЗ-3102. Судя по всему, перед нами очень редкая, почти мифическая экспортная версия. На это указывают несколько характерных деталей. В глаза сразу бросается необычная решетка радиатора с крупными вертикальными планками и массивная хромированная накладка на капоте. Но главная улика - это шильдик «Volga SL», который ставили на машины, предназначенные для зарубежных рынков.

Богатое оснащение салона только подтверждает эту догадку. Внутри установлена так называемая европанель с современным на тот момент дизайном, двумя большими циферблатами приборов и экраном бортового компьютера между ними. Комфорт водителю и пассажирам обеспечивают штатный климат-контроль и качественная аудиосистема от известного немецкого бренда Blaupunkt. Для «Волги» 2007 года, особенно для внутреннего рынка, такой набор опций был большой редкостью.

Под капотом находится хорошо знакомый инжекторный двигатель ЗМЗ объемом 2,4 литра. Он развивает мощность в 124 лошадиные силы, что обеспечивает седану вполне приемлемую по тем временам динамику. Учитывая год выпуска, можно предположить, что этот автомобиль действительно готовили для отправки за границу. Однако, как это часто бывало в те непростые для завода времена, сделка могла сорваться, и машину в итоге продали на внутреннем рынке.

Продавец просит за этот уникальный экспонат 1 250 000 рублей. На первый взгляд, сумма кажется внушительной для старой «Волги». Но если задуматься, это цена базовой версии новой Lada Iskra. Только в случае с «Искрой» вы получаете просто новый автомобиль, а здесь - настоящий кусок истории в коллекционном состоянии. Для ценителей и коллекционеров отечественной техники такая цена может показаться даже бросовой.

Упомянутые модели: ГАЗ 3102 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Саратов Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться