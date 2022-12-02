В декабре пройдет главное автомобильное событие года: для самых сильных, для тех, кто остался

Ранее мы писали Итоги XII Петербургского международного автомобильного форума AutoInvest 29 и 30 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге прошел XII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest ... Читать далее

Уходящий 2022 год стал настоящим вызовом для российского автобизнеса. Он встряхнул весь рынок, заставив даже крупных игроков пересмотреть свои приоритеты, бюджеты, а в некоторых случаях и вовсе закрыть бизнес. Выжили самые сильные и стойкие. Чтобы продолжать успешно развиваться, им обязательно нужно делиться опытом и помогать друг другу. Прошли времена жесткой конкуренции. Теперь общие знания и инсайты – залог стабильности всей автосферы. В выигрыше окажутся все.

9 декабря в 10.00 откроется конференция DealerUp 2.2, где эксперты из автобизнеса и других сфер поделятся кейсами и инсайтами на тему маркетинга, персонала, кредитных и страховых услуг, автомобилей с пробегом и клиентского сервиса. Мероприятие будет полностью бесплатным и пройдет в комбинированном режиме офлайн/онлайн. Количество мест на офлайн-части ограничено. Поспешите зарегистрироваться заранее на официальном сайте DealerUp 2.2., зарезервировать место и получить ссылку на трансляцию.

Фото: Автомаркетолог

Мероприятие традиционно пройдёт на территории исторической фабрики «Красный Октябрь». Программу выступлений разбили на несколько блоков:

Блок Финансовые продукты. Роль F&I в структуре дилерского центра в современной экономике повышается, но есть ряд трудностей.

Роль F&I в структуре дилерского центра в современной экономике повышается, но есть ряд трудностей. Блок Авто с пробегом. В 2022 году автомобили с пробегом стали приоритетным направлением автобизнеса со своими собственными законами, о которых важно знать.

В 2022 году автомобили с пробегом стали приоритетным направлением автобизнеса со своими собственными законами, о которых важно знать. Блок Маркетинг. Бюджеты на автомобильный маркетинг сокращаются, действовать нужно умнее, точнее, эффективнее.

Бюджеты на автомобильный маркетинг сокращаются, действовать нужно умнее, точнее, эффективнее. Блок Клиентский сервис. В высококонкурентные времена высокая оценка клиента – ценность номер один.

В высококонкурентные времена высокая оценка клиента – ценность номер один. Блок Персонал. Специфика года: отток сотрудников нужно компенсировать, а эффективность имеющихся – повышать.

Помимо этого гостей ожидает свежая аналитика рынка от «Автомаркетолога» и «Автостат-Инфо» и ряд других приятных сюрпризов.

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