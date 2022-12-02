В декабре пройдет главное автомобильное событие года: для самых сильных, для тех, кто остался
9 декабря в 10.00 откроется конференция DealerUp 2.2, где эксперты из автобизнеса и других сфер поделятся кейсами и инсайтами на тему маркетинга, персонала, кредитных и страховых услуг, автомобилей с пробегом и клиентского сервиса. Мероприятие будет полностью бесплатным и пройдет в комбинированном режиме офлайн/онлайн. Количество мест на офлайн-части ограничено. Поспешите зарегистрироваться заранее на официальном сайте DealerUp 2.2., зарезервировать место и получить ссылку на трансляцию.
Мероприятие традиционно пройдёт на территории исторической фабрики «Красный Октябрь». Программу выступлений разбили на несколько блоков:
- Блок Финансовые продукты. Роль F&I в структуре дилерского центра в современной экономике повышается, но есть ряд трудностей.
- Блок Авто с пробегом. В 2022 году автомобили с пробегом стали приоритетным направлением автобизнеса со своими собственными законами, о которых важно знать.
- Блок Маркетинг. Бюджеты на автомобильный маркетинг сокращаются, действовать нужно умнее, точнее, эффективнее.
- Блок Клиентский сервис. В высококонкурентные времена высокая оценка клиента – ценность номер один.
- Блок Персонал. Специфика года: отток сотрудников нужно компенсировать, а эффективность имеющихся – повышать.
Помимо этого гостей ожидает свежая аналитика рынка от «Автомаркетолога» и «Автостат-Инфо» и ряд других приятных сюрпризов.
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02.12.2022, 16:41
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Сотрудники патрульно-постовой службы заметили автомобиль с оскорбительным номерным знаком на одной из улиц города Туркестана, расположенного на юге Казахстана. Машина была зарегистрирована на женщину.Читать далее
-
02.12.2022, 15:49
Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Volkswagen подтвердил премьеру обновленного ID.3, запланированную на весну 2023 года. В течение следующего года модель будет производиться не только на заводах компании в Цвиккау и Дрездене, но также на главном предприятии в Нижней Саксонии.Читать далее
-
02.12.2022, 15:48
Какие автомобили лучше не ставить на ручник в мороз: мнение автомеханика
С наступлением зимы самое время вспомнить азы эксплуатации автомобилей в мороз. Основное внимание обычно уделяют состоянию аккумулятора и прогреву мотора. У тормозной системы тоже особенности, о которых важно помнить в холодное время года.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
-
02.12.2022, 13:47
Итоги XII Петербургского международного автомобильного форума AutoInvest
29 и 30 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге прошел XII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest, на котором эксперты отрасли подвели итоги сложного для российской автомобильной промышленности года.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
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