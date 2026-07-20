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Автор: Элина Градова

20 июля 2026, 22:31

В деле исчезновения семьи Усольцевых всплыли неожиданные подробности

В деле исчезновения семьи Усольцевых всплыли неожиданные подробности

Тайные поездки и загадочные версии - что скрывает исчезновение семьи

В деле исчезновения семьи Усольцевых всплыли неожиданные подробности

Вокруг исчезновения семьи Усольцевых множатся вопросы. Следователи рассматривают разные версии. В Сети обсуждают возможные мотивы. История обрастает новыми деталями. Журналисты раскрыли очередные загадочные подробности.

Вокруг исчезновения семьи Усольцевых множатся вопросы. Следователи рассматривают разные версии. В Сети обсуждают возможные мотивы. История обрастает новыми деталями. Журналисты раскрыли очередные загадочные подробности.

В конце сентября 2025 года семья Усольцевых отправилась в короткое путешествие, после чего их следы оборвались. Сергей, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина исчезли во время однодневного похода, и с тех пор поисковые группы не смогли обнаружить ни малейших признаков их присутствия в районе предполагаемого маршрута.

Сначала следственные органы рассматривали версию о возможном выезде семьи за границу. Однако по мере развития событий появились новые обстоятельства, которые заставили пересмотреть первоначальные предположения. Как сообщает Gazeta.SPb, в ходе расследования выяснилось, что Сергей Усольцев неоднократно посещал Таиланд в компании другой женщины. Причем все эти поездки происходили в период его официального брака с Ириной.

По данным издания, Сергей бывал в Таиланде не менее трех раз, сопровождая не только неизвестную женщину, но и девушку с отчеством Сергеевна. Эти факты вызвали бурное обсуждение в социальных сетях, где пользователи начали строить собственные догадки о причинах исчезновения семьи.

Одна из популярных версий среди интернет-пользователей - супруга могла узнать о второй семье мужа и, возможно, решилась на радикальные действия. Некоторые считают, что поход в тайгу мог быть спланирован с определенной целью, что объясняет внезапное исчезновение всех троих.

Другая точка зрения предполагает, что семья могла покинуть Россию и начать новую жизнь за рубежом. В пользу этой версии приводится тот факт, что у Сергея есть сын от первого брака, который проживает в США. Это обстоятельство подогревает интерес к возможному переезду Усольцевых в Америку.

Несмотря на многочисленные поисковые операции, ни одна из версий пока не получила подтверждения. Следы семьи так и не были обнаружены, а обстоятельства их исчезновения остаются загадкой. История Усольцевых продолжает вызывать широкий общественный резонанс, а новые детали лишь добавляют вопросов к этой таинственной истории.

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