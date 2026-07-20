Тайные поездки и загадочные версии - что скрывает исчезновение семьи

20 июля 2026, 22:31
В деле исчезновения семьи Усольцевых всплыли неожиданные подробности
В деле исчезновения семьи Усольцевых всплыли неожиданные подробности
Вокруг исчезновения семьи Усольцевых множатся вопросы. Следователи рассматривают разные версии. В Сети обсуждают возможные мотивы. История обрастает новыми деталями. Журналисты раскрыли очередные загадочные подробности.
В конце сентября 2025 года семья Усольцевых отправилась в короткое путешествие, после чего их следы оборвались. Сергей, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина исчезли во время однодневного похода, и с тех пор поисковые группы не смогли обнаружить ни малейших признаков их присутствия в районе предполагаемого маршрута.
Сначала следственные органы рассматривали версию о возможном выезде семьи за границу. Однако по мере развития событий появились новые обстоятельства, которые заставили пересмотреть первоначальные предположения. Как сообщает Gazeta.SPb, в ходе расследования выяснилось, что Сергей Усольцев неоднократно посещал Таиланд в компании другой женщины. Причем все эти поездки происходили в период его официального брака с Ириной.
По данным издания, Сергей бывал в Таиланде не менее трех раз, сопровождая не только неизвестную женщину, но и девушку с отчеством Сергеевна. Эти факты вызвали бурное обсуждение в социальных сетях, где пользователи начали строить собственные догадки о причинах исчезновения семьи.
Одна из популярных версий среди интернет-пользователей - супруга могла узнать о второй семье мужа и, возможно, решилась на радикальные действия. Некоторые считают, что поход в тайгу мог быть спланирован с определенной целью, что объясняет внезапное исчезновение всех троих.
Другая точка зрения предполагает, что семья могла покинуть Россию и начать новую жизнь за рубежом. В пользу этой версии приводится тот факт, что у Сергея есть сын от первого брака, который проживает в США. Это обстоятельство подогревает интерес к возможному переезду Усольцевых в Америку.
Несмотря на многочисленные поисковые операции, ни одна из версий пока не получила подтверждения. Следы семьи так и не были обнаружены, а обстоятельства их исчезновения остаются загадкой. История Усольцевых продолжает вызывать широкий общественный резонанс, а новые детали лишь добавляют вопросов к этой таинственной истории.
Похожие материалы
-
21.07.2026, 16:42
Airbus A350-1000ULR: новый рекорд дальности для пассажирских авиалайнеров
Airbus совершил первый испытательный полет самого дальнемагистрального авиалайнера в мире - A350-1000ULR. Эта модель способна преодолевать почти 10 000 морских миль без посадок, что открывает новые возможности для прямых рейсов между Австралией и Европой. В чем особенности новинки и как она может изменить рынок авиаперевозок - в нашем материале.Читать далее
-
21.07.2026, 14:10
O-Bahn Busway в Аделаиде: как уникальная система автобусов изменила город
O-Bahn Busway в Аделаиде - редкий пример того, как инновационный подход к общественному транспорту способен изменить привычную жизнь мегаполиса. Система сочетает скорость, экологичность и удобство, что особенно актуально на фоне роста городов и транспортных проблем.Читать далее
-
21.07.2026, 12:32
Bürstner Habiton X: компактный кемпер на базе Sprinter 4x4 с необычной планировкой
Bürstner Habiton X - свежий взгляд на компактные автодома: уникальный сдвижной санузел, полноценные кровати и внедорожные возможности делают эту новинку особенно актуальной для путешествий по сложным маршрутам и длительных поездок.Читать далее
-
21.07.2026, 09:42
Verso на базе Sollers SF5: российский автодом с кухней, душем и кондиционером
В России появился полностью отечественный автодом Verso на платформе Sollers SF5. Модель выделяется продуманной планировкой, современным оснащением и возможностью автономного проживания. Это решение может изменить подход к путешествиям по стране.Читать далее
-
21.07.2026, 09:12
В России предложили изменить правила регистрации авто, находящихся в розыске Интерпола
Правительство России инициировало законопроект, который может разрешить регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске по линии Интерпола, если инициатором выступает недружественное государство. Сейчас владельцы таких машин сталкиваются с серьезными трудностями при постановке на учет. Какие последствия ждут рынок и что думают специалисты - разбираемся подробно.Читать далее
-
21.07.2026, 08:12
ГАРАЖ ФЕСТ 2026: как автоспорт, редкие авто и шоу объединили тысячи зрителей
18 и 19 июля 2026 года на «Игора Драйв» прошел юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ, собравший десятки тысяч поклонников автоспорта и автомобильной культуры. В программе - марафон «1000 километров Игора Драйв», выставка уникальных машин, дрифт, дрэг-рейсинг и масштабные концерты. Почему это событие стало главным для автолюбителей этим летом и какие сюрпризы ждали гостей - рассказываем в материале.Читать далее
-
21.07.2026, 06:08
Adria Matrix 670SP Plus 2019: автодом с пробегом 12 000 км и расширенной комплектацией
В Москве на продажу выставлен автодом Adria Matrix 670SP Plus 2019 года с минимальным пробегом и уникальным набором опций. Модель выделяется не только длиной и комфортом, но и доработками, которые редко встречаются на рынке домов на колесах.Читать далее
-
21.07.2026, 04:37
Плацкарт, купе или СВ: как выбрать вагон для комфортной поездки на поезде
В 2026 году спрос на железнодорожные путешествия в России продолжает расти, а выбор типа вагона становится ключевым для комфорта в пути. Разбираемся, чем отличаются сидячие, плацкартные, купейные и СВ вагоны, и на что обратить внимание при покупке билета.Читать далее
-
20.07.2026, 18:17
Вагоны-люкс РЖД: что реально входит в сервис и как меняется стандарт комфорта
Вагоны-люкс в поездах РЖД становятся все более востребованными на фоне роста внутреннего туризма и новых стандартов сервиса. Разбираемся, что включено в стоимость, как устроены купе и почему этот формат выбирают даже те, кто раньше предпочитал самолеты.Читать далее
-
20.07.2026, 17:18
Российский маглев: как инженеры из Петербурга создают поезд будущего
В Петербурге разрабатывают поезд на магнитной подушке, способный изменить транспортную систему страны. Эксперты оценивают перспективы и сложности внедрения маглева, который может стать альтернативой традиционным железным дорогам.Читать далее
Похожие материалы
-
21.07.2026, 16:42
Airbus A350-1000ULR: новый рекорд дальности для пассажирских авиалайнеров
Airbus совершил первый испытательный полет самого дальнемагистрального авиалайнера в мире - A350-1000ULR. Эта модель способна преодолевать почти 10 000 морских миль без посадок, что открывает новые возможности для прямых рейсов между Австралией и Европой. В чем особенности новинки и как она может изменить рынок авиаперевозок - в нашем материале.Читать далее
-
21.07.2026, 14:10
O-Bahn Busway в Аделаиде: как уникальная система автобусов изменила город
O-Bahn Busway в Аделаиде - редкий пример того, как инновационный подход к общественному транспорту способен изменить привычную жизнь мегаполиса. Система сочетает скорость, экологичность и удобство, что особенно актуально на фоне роста городов и транспортных проблем.Читать далее
-
21.07.2026, 12:32
Bürstner Habiton X: компактный кемпер на базе Sprinter 4x4 с необычной планировкой
Bürstner Habiton X - свежий взгляд на компактные автодома: уникальный сдвижной санузел, полноценные кровати и внедорожные возможности делают эту новинку особенно актуальной для путешествий по сложным маршрутам и длительных поездок.Читать далее
-
21.07.2026, 09:42
Verso на базе Sollers SF5: российский автодом с кухней, душем и кондиционером
В России появился полностью отечественный автодом Verso на платформе Sollers SF5. Модель выделяется продуманной планировкой, современным оснащением и возможностью автономного проживания. Это решение может изменить подход к путешествиям по стране.Читать далее
-
21.07.2026, 09:12
В России предложили изменить правила регистрации авто, находящихся в розыске Интерпола
Правительство России инициировало законопроект, который может разрешить регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске по линии Интерпола, если инициатором выступает недружественное государство. Сейчас владельцы таких машин сталкиваются с серьезными трудностями при постановке на учет. Какие последствия ждут рынок и что думают специалисты - разбираемся подробно.Читать далее
-
21.07.2026, 08:12
ГАРАЖ ФЕСТ 2026: как автоспорт, редкие авто и шоу объединили тысячи зрителей
18 и 19 июля 2026 года на «Игора Драйв» прошел юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ, собравший десятки тысяч поклонников автоспорта и автомобильной культуры. В программе - марафон «1000 километров Игора Драйв», выставка уникальных машин, дрифт, дрэг-рейсинг и масштабные концерты. Почему это событие стало главным для автолюбителей этим летом и какие сюрпризы ждали гостей - рассказываем в материале.Читать далее
-
21.07.2026, 06:08
Adria Matrix 670SP Plus 2019: автодом с пробегом 12 000 км и расширенной комплектацией
В Москве на продажу выставлен автодом Adria Matrix 670SP Plus 2019 года с минимальным пробегом и уникальным набором опций. Модель выделяется не только длиной и комфортом, но и доработками, которые редко встречаются на рынке домов на колесах.Читать далее
-
21.07.2026, 04:37
Плацкарт, купе или СВ: как выбрать вагон для комфортной поездки на поезде
В 2026 году спрос на железнодорожные путешествия в России продолжает расти, а выбор типа вагона становится ключевым для комфорта в пути. Разбираемся, чем отличаются сидячие, плацкартные, купейные и СВ вагоны, и на что обратить внимание при покупке билета.Читать далее
-
20.07.2026, 18:17
Вагоны-люкс РЖД: что реально входит в сервис и как меняется стандарт комфорта
Вагоны-люкс в поездах РЖД становятся все более востребованными на фоне роста внутреннего туризма и новых стандартов сервиса. Разбираемся, что включено в стоимость, как устроены купе и почему этот формат выбирают даже те, кто раньше предпочитал самолеты.Читать далее
-
20.07.2026, 17:18
Российский маглев: как инженеры из Петербурга создают поезд будущего
В Петербурге разрабатывают поезд на магнитной подушке, способный изменить транспортную систему страны. Эксперты оценивают перспективы и сложности внедрения маглева, который может стать альтернативой традиционным железным дорогам.Читать далее