30 июля 2017, 17:27

В День 90-летия Ленобласти въехать в Гатчину стало проще

Вчера, в субботу, в день 90-летия Ленинградской области состоялось торжественное открытие путепровода, связывающего Гатчину с Киевским шоссе. Первой машиной, заехавшей на переправу, стала «Победа», и только потом колонной проехали тяжелые грузовики.
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В День 90-летия Ленобласти въехать в Гатчину стало проще

В церемонии запуска сквозного движения транспорта над ж/д путями приняли участие министр транспорта России Максим Соколов и губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По словам последнего, деньги были выделены из федерального и регионального бюджетов. Общая стоимость строительства - 985 млн рублей, из которых 411 млн – средства областного бюджета.

Долгожданный объект значительно разгрузит транспортные потоки микрорайона Аэродром, ежедневная загрузка которого около 6000 автомобилей в сутки. Путепровод имеет 2 полосы для движения автомобилей. Расчетная скорость движения транспорта - 80 км/ч. Полная длина моста над железной дорогой – почти 105 метров.

Одновременно закончены работы по обновлению парадных въездов в Гатчину со стороны Киевского и Красносельского шоссе. Выполнены работы по установке наружного освещения, обновлена ливневая канализация, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка. На подъезде со стороны Красного Села вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

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Отзывы по теме
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Ну есть немного, если по городу по бездорожью, то до 15сотню, по трассе 10-13, как ехать будешь, ну так 150 сил, турбовых, это вам не шутки.
arallov_85
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Глеб
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В День 90-летия Ленобласти въехать в Гатчину стало проще
В церемонии запуска сквозного движения транспорта над ж/д путями приняли участие министр транспорта России Максим Соколов и губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По словам последнего, деньги были выделены из федерального и регионального бюджетов. Общая стоимость строительства - 985 млн рублей, из которых 411 млн – средства областного бюджета. Долгожданный объект значительно разгрузит транспортные потоки микрорайона Аэродром, ежедневная загрузка которого около 6000 автомобилей в сутки. Путепровод имеет 2 полосы для движения автомобилей. Расчетная скорость движения транспорта - 80 км/ч. Полная длина моста над железной дорогой – почти 105 метров. Одновременно закончены работы по обновлению парадных въездов в Гатчину со стороны Киевского и Красносельского шоссе. Выполнены работы по установке наружного освещения, обновлена ливневая канализация, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка. На подъезде со стороны Красного Села вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.
2017-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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