В День 90-летия Ленобласти въехать в Гатчину стало проще
В церемонии запуска сквозного движения транспорта над ж/д путями приняли участие министр транспорта России Максим Соколов и губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По словам последнего, деньги были выделены из федерального и регионального бюджетов. Общая стоимость строительства - 985 млн рублей, из которых 411 млн – средства областного бюджета.
Долгожданный объект значительно разгрузит транспортные потоки микрорайона Аэродром, ежедневная загрузка которого около 6000 автомобилей в сутки. Путепровод имеет 2 полосы для движения автомобилей. Расчетная скорость движения транспорта - 80 км/ч. Полная длина моста над железной дорогой – почти 105 метров.
Одновременно закончены работы по обновлению парадных въездов в Гатчину со стороны Киевского и Красносельского шоссе. Выполнены работы по установке наружного освещения, обновлена ливневая канализация, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка. На подъезде со стороны Красного Села вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.
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