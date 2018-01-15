15 января 2018, 09:00

В Детройте Infiniti покажет новый концепт

На автосалоне в Детройте Infiniti представит совершенно новый концептуальный автомобиль Q, который даст представление о дизайне будущих моделей бренда. Новинка, как ожидается, получит электрическую «начинку».
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В Детройте Infiniti покажет новый концепт Infiniti
Подробностей о ней пока что нет. Также эксперты полагают, что под капотом прототипа окажется новый 2-литровый 4-цилиндровый турбированный агрегат с изменяемой степенью сжатия.

Модель с купеобразным кузовом отличается необычной решеткой радиатора с вертикальными ребрами. В передней части также есть 2 больших воздухозаборника, которые обеспечивают дополнительное охлаждение моторного отсека. Помимо этого концепт получит активные аэродинамические элементы.

Разработал дизайн машины Карим Хабиб. Для художника концепт стал первым проектом в компании Infiniti. О серийной судьбе модели пока не сообщается.
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В Детройте Infiniti покажет новый концепт
{{model_122126}}Подробностей о ней пока что нет. Также эксперты полагают, что под капотом прототипа окажется новый 2-литровый 4-цилиндровый турбированный агрегат с изменяемой степенью сжатия.Модель с купеобразным кузовом отличается необычной решеткой радиатора с вертикальными ребрами. В передней части также есть 2 больших воздухозаборника, которые обеспечивают дополнительное охлаждение моторного отсека. Помимо этого концепт получит активные аэродинамические элементы.Разработал дизайн машины Карим Хабиб. Для художника концепт стал первым проектом в компании Infiniti. О серийной судьбе модели пока не сообщается.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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