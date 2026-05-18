«Москвич 3» после рестайлинга получил физические кнопки климата и новый руль

18 мая 2026, 17:31
В дилерских центрах появился обновленный «Москвич 3»: что изменилось в салоне и управлении
В дилерских центрах замечены первые рестайлинговые кроссоверы «Москвич 3». Модель удивила новыми деталями в салоне, которые часто игнорируют конкуренты. Почему физические кнопки и новый руль могут изменить привычный комфорт, а цены стартуют от 1 952 000 рублей - объясняем, что важно знать сейчас.
Российские автолюбители получили повод для обсуждения: в автосалонах страны начали появляться обновленные кроссоверы «Москвич 3». Эта новость важна для всех, кто следит за изменениями на рынке доступных SUV, ведь производитель сделал ставку на улучшение комфорта и эргономики, не трогая техническую начинку. Такой подход может стать новым трендом среди бюджетных моделей, где даже небольшие доработки способны существенно повлиять на ежедневные впечатления от вождения.
Как сообщает Российская Газета, рестайлинговый «Москвич 3» получил заметные перемены в интерьере. В первую очередь, инженеры изменили руль - теперь он отличается более удобной формой, что сразу ощущается при посадке за водительское место. Такой шаг особенно актуален для тех, кто проводит за рулем много времени и ценит мелочи, влияющие на усталость в пути.
Еще одно важное новшество - переработанный блок управления климатом. Вместо сенсорных панелей, которые часто вызывают нарекания из-за неудобства в движении, теперь установлены физические кнопки. Это решение позволяет быстро и интуитивно менять настройки, не отвлекаясь от дороги. Многие эксперты отмечают, что возвращение к классическим элементам управления - это не шаг назад, а забота о безопасности и удобстве водителя.
С технической стороны изменений не произошло: под капотом по-прежнему установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 136 лошадиных сил. Покупателям доступны варианты с шестиступенчатой механикой или вариатором, а привод остался передним. Такой набор характеристик уже знаком поклонникам марки и не вызывает вопросов по надежности.
Цены на обновленный «Москвич 3» стартуют от 1 952 000 рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов отечественного производства. На фоне роста цен в сегменте, эта модель может заинтересовать тех, кто ищет баланс между стоимостью и современными опциями. Кстати, если вас интересует, какие кроссоверы и внедорожники считаются самыми выносливыми на рынке, стоит обратить внимание на рейтинг моделей, способных пройти 320 тысяч километров без серьезных поломок.
В целом, обновление «Москвич 3» показывает, что даже небольшие перемены в деталях могут сделать привычный автомобиль заметно удобнее. Производитель явно прислушивается к отзывам владельцев и старается идти навстречу их ожиданиям, делая акцент на практичности и простоте управления. В условиях, когда конкуренция среди бюджетных SUV только усиливается, такие шаги могут сыграть решающую роль при выборе новой машины.
