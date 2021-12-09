В дилерском центре GAC заметили необычный стильный минивен
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Новинку планируют продавать параллельно с дорестайлинговыми версиями, которые имеют более компактную горизонтальную решетку. Ожидается, что конфигураторе модели просто появится четвертая комплектация с обновленной внешностью. Точные сроки начала продаж и цену обновленного GAC GN8 в дилерском центре назвать затруднились. Но можно предположить, что стоить такой минивен будет дороже остальных версий. И тогда у GAC GN8 есть все шансы вернуть себе титул самого дорогого китайского автомобиля на российском рынке, который он упустил с появлением в продаже большого кроссовера Exeed VX, который стоит в топовой комплектации от 3,6 млн рублей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий