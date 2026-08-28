Будущее уже наступило: в Дубае открыт первый в мире вертипорт для летающего такси

В Дубае открыт первый в мире вертипорт для аэротакси eVTOL

В Дубае начал работу уникальный вертипорт VDX, созданный специально для коммерческих перевозок на электрических аэротакси. Проект обещает изменить привычные маршруты и сократить время в пути в мегаполисе. Власти уже строят еще три подобных объекта, а запуск регулярных рейсов ожидается в ближайшие годы. Что это значит для будущего городского транспорта - разбираемся в деталях.

В Дубае начал работу уникальный вертипорт VDX, созданный специально для коммерческих перевозок на электрических аэротакси. Проект обещает изменить привычные маршруты и сократить время в пути в мегаполисе. Власти уже строят еще три подобных объекта, а запуск регулярных рейсов ожидается в ближайшие годы. Что это значит для будущего городского транспорта - разбираемся в деталях.

В Дубае официально заработал вертипорт VDX - первый в мире аэровокзал, построенный специально для обслуживания коммерческих перевозок пассажиров на электрических аэротакси eVTOL. Как сообщает 110km.ru, объект разместился в непосредственной близости от международного аэропорта города и станет ключевым звеном будущей городской сети воздушного такси.

Планируется, что всего в Дубае появится четыре таких вертипорта. Помимо уже открытого VDX, еще три строятся в районах Дубай-Марина, возле Dubai Mall и на знаменитом острове Пальма Джумейра. Проект реализуется компанией Skyports Infrastructure совместно с Управлением дорог и транспорта Дубая. Здание вертипорта - четырехэтажное, площадью около 3100 квадратных метров, оборудовано двумя площадками для взлета и посадки, зарядной инфраструктурой и комфортными зонами ожидания для пассажиров.

Оператором воздушного такси выступит американская компания Joby Aviation, с которой в 2024 году был заключен эксклюзивный контракт сроком на шесть лет. Уже в ноябре 2025 года Joby провела тестовые полеты между разными районами города, что позволило оценить возможности новых летательных аппаратов в реальных условиях мегаполиса.

Аэротакси Joby рассчитано на дальность до 160 километров и способно развивать скорость до 320 км/ч. Производитель подчеркивает низкий уровень шума, что особенно важно для городской среды. По расчетам, перелет от аэропорта Дубая до Пальмы Джумейра займет всего 10-12 минут, тогда как на автомобиле этот путь может занять почти час из-за пробок. Заказать воздушное такси можно будет через мобильное приложение, а время поездки по типичным городским маршрутам сократится примерно с часа до 10-15 минут.

Skyports ожидает, что после полноценного запуска VDX сможет обслуживать до 170 тысяч пассажиров в год. Однако для старта коммерческих перевозок необходимо завершить сертификацию летательных аппаратов Joby. Первые регулярные рейсы планируют запустить до конца 2026 года, а в дальнейшем сеть вертипортов и парк электрических аэротакси будут расширяться в рамках стратегии развития воздушного и беспилотного транспорта в эмирате.

Если Вы не знали, Joby Aviation - американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве электрических вертикально взлетающих и посадочных летательных аппаратов (eVTOL). Основана в 2009 году, Joby стала одним из лидеров в области городской воздушной мобильности, активно сотрудничая с различными городами и транспортными операторами по всему миру. Компания уделяет особое внимание безопасности, экологичности и снижению шума своих решений, что позволяет ей занимать ведущие позиции на рынке инновационного транспорта. Внедрение аэротакси Joby в Дубае может стать примером для других мегаполисов, стремящихся к модернизации городской мобильности.