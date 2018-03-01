1 марта 2018, 09:39

В Дубае показали пассажирские капсулы Hyperloop

Virgin Hyperloop One и Дубайский дорожно-транспортный комитет представили интерьер высокоскоростных пассажирских капсул. Запуск транспортной сети Hyperloop в ОАЭ должен состояться в 2020 году.
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В Дубае показали пассажирские капсулы Hyperloop
Каждая из роскошных футуристических капсул сможет вместить 10 – 14 человек. К услугам каждого пассажира отдельное комфортабельное кожаное кресло и полный комплекс информационно-развлекательных услуг. 

О строительстве сети Hyperloop на Аравийском полуострове договорились в 2016 году. Предполагается, что высокоскоростные линии свяжут несколько крупнейших центров – Дубаи, Абу-Даби, Доху, Эр-Рияд и другие. 

Новый вид транспорта станет серьезной альтернативой автомобилям и даже авиации. Поезда с электромагнитной силовой установкой смогут развивать скорость до 1 200 км/ч. Таким образом, чтобы добраться из Дубая в Абу-Даби потребуется всего 12 минут, вместо нынешних почти двух часов на машине. А путешествие из Дубая в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд займет 50 минут, а не 2 часа на самолете, как сейчас. Ожидается, что объем пассажиропотока новой ветки составит около 10 000 человек в час, перевезенных в обоих направлениях. А на днях совладелец компании Ричард Брэнсон объявил о запуске аналогичного проекта в Мумбаи.

Проект Hyperloop превоначально был придуман Элоном Маском в 2013 году. Первая пассажирская линия должна была соединить Лос-Анджелес с Сан-Франциско. Расстояние в 600 километров можно было бы преодолеть за полчаса. Hyperloop представляет собой длинную вакуумную трубку. Она находится на некотором расстоянии от земли, чтобы исключить возможность повреждения при природных катаклизмах или землетрясениях. Электромагнитный двигатель поезда разгоняет его в вакууме до скоростей свыше 1000 км/ч. В августе 2017 года в ходе тестовых испытаний на отрезке длиной 500 метров удалось поднять скорость до 309 км/ч. По словам разработчиков, если участок был бы в 4 раза длиннее, то при сохранении тех же параметров удалось бы достичь скорости в 1 000 – 1 200 км/ч. 

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В Дубае показали пассажирские капсулы Hyperloop
Каждая из роскошных футуристических капсул сможет вместить 10 – 14 человек. К услугам каждого пассажира отдельное комфортабельное кожаное кресло и полный комплекс информационно-развлекательных услуг. О строительстве сети Hyperloop на Аравийском полуострове договорились в 2016 году. Предполагается, что высокоскоростные линии свяжут несколько крупнейших центров – Дубаи, Абу-Даби, Доху, Эр-Рияд и другие. Новый вид транспорта станет серьезной альтернативой автомобилям и даже авиации. Поезда с электромагнитной силовой установкой смогут развивать скорость до 1 200 км/ч. Таким образом, чтобы добраться из Дубая в Абу-Даби потребуется всего 12 минут, вместо нынешних почти двух часов на машине. А путешествие из Дубая в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд займет 50 минут, а не 2 часа на самолете, как сейчас. Ожидается, что объем пассажиропотока новой ветки составит около 10 000 человек в час, перевезенных в обоих направлениях. А на днях совладелец компании Ричард Брэнсон объявил о запуске аналогичного проекта в Мумбаи.Проект Hyperloop превоначально был придуман Элоном Маском в 2013 году. Первая пассажирская линия должна была соединить Лос-Анджелес с Сан-Франциско. Расстояние в 600 километров можно было бы преодолеть за полчаса. Hyperloop представляет собой длинную вакуумную трубку. Она находится на некотором расстоянии от земли, чтобы исключить возможность повреждения при природных катаклизмах или землетрясениях. Электромагнитный двигатель поезда разгоняет его в вакууме до скоростей свыше 1000 км/ч. В августе 2017 года в ходе тестовых испытаний на отрезке длиной 500 метров удалось поднять скорость до 309 км/ч. По словам разработчиков, если участок был бы в 4 раза длиннее, то при сохранении тех же параметров удалось бы достичь скорости в 1 000 – 1 200 км/ч. 
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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