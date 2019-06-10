10 июня 2019, 12:59

В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser

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На автомобильной выставке Custom Show Emirates в ОАЭ продемонстрировали короткобазную модификацию внедорожника Toyota Land Cruiser 100. Трехдверный автомобиль, вероятно, построен по индивидуальному заказу одного из местных клиентов.
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
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Внедорожники Toyota Land Cruiser 100, в отличие от Prado, никогда не имели серийных трехдверных модификаций. Представленный на выставке автомобиль уникален в своем роде. Уменьшенная колесная база дает владельцу дополнительное преимущество на бездорожье. Поэтому несмотря на внешнюю непропорциональность, представленный на выставке Land Cruiser 100 должен отличаться хорошими ходовыми качествами.

Укороченная «Сотка» сохранила все основные узлы и агрегаты оригинальной модели. Под капотом установлена 4,5-литровая бензиновая «шестерка» 1FZ 4500 EFI, которой традиционно оснащались внедорожники Toyota Land Cruiser, предназначенные для арабского рынка. В зависимости от версии двигатель развивает мощность от 190 до 224 л.с. 

Технических подробностей об уникальном внедорожнике известно немного. Автомобиль обут в покрышки Desert Master. Второй ряд сидений можно сложить, освободив в багажнике дополнительное погрузочное пространство.


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Форум Toyota Land Cruiser
Цитата:| Кому: ram039 Владел 14 лет .одни плюсы .Жаль что не выпускается.
Алапан
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
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В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
{{material_126369}}Внедорожники Toyota Land Cruiser 100, в отличие от Prado, никогда не имели серийных трехдверных модификаций. Представленный на выставке автомобиль уникален в своем роде. Уменьшенная колесная база дает владельцу дополнительное преимущество на бездорожье. Поэтому несмотря на внешнюю непропорциональность, представленный на выставке Land Cruiser 100 должен отличаться хорошими ходовыми качествами.Укороченная «Сотка» сохранила все основные узлы и агрегаты оригинальной модели. Под капотом установлена 4,5-литровая бензиновая «шестерка» 1FZ 4500 EFI, которой традиционно оснащались внедорожники Toyota Land Cruiser, предназначенные для арабского рынка. В зависимости от версии двигатель развивает мощность от 190 до 224 л.с. Технических подробностей об уникальном внедорожнике известно немного. Автомобиль обут в покрышки Desert Master. Второй ряд сидений можно сложить, освободив в багажнике дополнительное погрузочное пространство.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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