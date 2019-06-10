10 июня 2019, 12:59
В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser
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На автомобильной выставке Custom Show Emirates в ОАЭ продемонстрировали короткобазную модификацию внедорожника Toyota Land Cruiser 100. Трехдверный автомобиль, вероятно, построен по индивидуальному заказу одного из местных клиентов.
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Укороченная «Сотка» сохранила все основные узлы и агрегаты оригинальной модели. Под капотом установлена 4,5-литровая бензиновая «шестерка» 1FZ 4500 EFI, которой традиционно оснащались внедорожники Toyota Land Cruiser, предназначенные для арабского рынка. В зависимости от версии двигатель развивает мощность от 190 до 224 л.с.
Технических подробностей об уникальном внедорожнике известно немного. Автомобиль обут в покрышки Desert Master. Второй ряд сидений можно сложить, освободив в багажнике дополнительное погрузочное пространство.
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Цитата:| Кому: ram039 Владел 14 лет .одни плюсы .Жаль что не выпускается.
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Не правда!!!!
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