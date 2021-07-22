В Дубае вызывают ливни с помощью дронов, водители внедорожников пытаются справиться с непривычно мокрой трассой
Фото: dailymail.co.uk
ОАЭ - одна из самых засушливых стран на Земле, и власти нашли метод, который помогает увеличить ежегодное количество осадков. Дождь формируется с помощью технологии, которая поражает облака электрическим током, чтобы они слиплись и образовали осадки.
Объединенные Арабские Эмираты создают собственный дождь, используя беспилотные летательные аппараты, которые влетают в облака и высвобождают электрические заряды.
На видеозаписи, опубликованной Национальным центром метеорологии ОАЭ, видны муссонные ливни по всей стране, которые создают полосу дождя на автомагистралях. Автомобили можно увидеть на обочинах дорог, поскольку водители внедорожников изо всех сил пытаются справиться с проливным дождем.
В 2017 году правительство ОАЭ выделило 15 миллионов долларов на девять различных проектов в области исследования облаков и дождей. Среди них технология засева облаков. Профессор Мартен Амбаум, который работал над специальным проектом, сообщил BBC в начале этого года, что в ОАЭ достаточно облаков, чтобы создать условия для дождей. ОАЭ также изучают методы предотвращения дождя. В стране созданы плотины и водохранилища для сбора воды, которая затопляет пустынные долины. Согласно отчету министерства, в стране около 130 плотин и дамб с объемом хранения около 120 миллионов кубических метров. Исполнительный директор NCMS Абдулла аль-Мандус сказал, что готовятся исследования, чтобы спланировать новые плотины и защитить воду, чтобы направить дождь «из облака прямо в водоносный горизонт». «Мы не хотим терять ни капли воды».
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