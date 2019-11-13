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13 ноября 2019, 17:45

В Египте началось производство и продажа обновленной Lada Granta

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Фото: АвтоВАЗ
На заводе компании Al Amal стартовала сборка автомобилей рестайлингового семейства Lada Granta. На местном рынке новинка будет стоить минимум 158 тысяч египетских фунтов или около 630 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу.
В Египте началось производство и продажа обновленной Lada Granta

Фото: alamalauto.com

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Сотрудничество Волжского автозавода и египетской Al Amal  началось более 20 лет назад с выпуска классических моделей Lada. Сборка автомобилей Lada Granta после короткого  перерыва возобновилась на предприятии летом прошлого года. До сих пор здесь выпускали дорестайлинговые «Гранты». В общей сложности в Египте было продано 10 тысяч экземпляров модели. 

Сейчас с конвейера сошли первые седаны обновленного семейства. Автомобили адаптировали с учетом особенностей местного рынка. Например, убрали подогрев сидений и максимально усилили шумоизоляцию, сообщает РИА «Новости». В следующем году компания планирует выпустить 5 000 автомобилей Lada Granta.

Первые Lada Granta FL уже поступили в дилерских центры Al Amal. Цены начинаются от 158 тысяч египетских фунтов (630 тыс. рублей). За версию с автоматической коробкой передач придется заплатить 178 тысяч фунтов (711 тыс. рублей). Как сообщил глава Al Amal, обновленная «Гранта» стала самой доступной машиной с АКПП на египетском рынке. Кроме того, российская модель может похвастаться лучшими показателями безопасности в своем сегменте. На автомобили действует заводская гарантия – 2 года или 50 000 километров пробега.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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В Египте началось производство и продажа обновленной Lada Granta
{{material_106920}}Сотрудничество Волжского автозавода и египетской Al Amal  началось более 20 лет назад с выпуска классических моделей Lada. Сборка автомобилей Lada Granta после короткого  перерыва возобновилась на предприятии летом прошлого года. До сих пор здесь выпускали дорестайлинговые «Гранты». В общей сложности в Египте было продано 10 тысяч экземпляров модели. Сейчас с конвейера сошли первые седаны обновленного семейства. Автомобили адаптировали с учетом особенностей местного рынка. Например, убрали подогрев сидений и максимально усилили шумоизоляцию, сообщает РИА «Новости». В следующем году компания планирует выпустить 5 000 автомобилей Lada Granta.Первые Lada Granta FL уже поступили в дилерских центры Al Amal. Цены начинаются от 158 тысяч египетских фунтов (630 тыс. рублей). За версию с автоматической коробкой передач придется заплатить 178 тысяч фунтов (711 тыс. рублей). Как сообщил глава Al Amal, обновленная «Гранта» стала самой доступной машиной с АКПП на египетском рынке. Кроме того, российская модель может похвастаться лучшими показателями безопасности в своем сегменте. На автомобили действует заводская гарантия – 2 года или 50 000 километров пробега.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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