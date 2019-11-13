13 ноября 2019, 17:45
В Египте началось производство и продажа обновленной Lada Granta
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Фото: АвтоВАЗ
На заводе компании Al Amal стартовала сборка автомобилей рестайлингового семейства Lada Granta. На местном рынке новинка будет стоить минимум 158 тысяч египетских фунтов или около 630 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу.
Фото: alamalauto.com
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Сейчас с конвейера сошли первые седаны обновленного семейства. Автомобили адаптировали с учетом особенностей местного рынка. Например, убрали подогрев сидений и максимально усилили шумоизоляцию, сообщает РИА «Новости». В следующем году компания планирует выпустить 5 000 автомобилей Lada Granta.
Первые Lada Granta FL уже поступили в дилерских центры Al Amal. Цены начинаются от 158 тысяч египетских фунтов (630 тыс. рублей). За версию с автоматической коробкой передач придется заплатить 178 тысяч фунтов (711 тыс. рублей). Как сообщил глава Al Amal, обновленная «Гранта» стала самой доступной машиной с АКПП на египетском рынке. Кроме того, российская модель может похвастаться лучшими показателями безопасности в своем сегменте. На автомобили действует заводская гарантия – 2 года или 50 000 километров пробега.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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