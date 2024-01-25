В Екатеринбурге готовят «Русский Jeep» на базе УАЗа
Больше технических подробностей о пикапе пока не сообщают. Журналисты drom.ru предположили, что машина только внешне будет похожа на «Хантер». Раму для нее позаимствуют у более крупного «Патриота», расстояние между осями у которого достигает 3 000 мм против 2 380 мм у «Хантера». Цена эксклюзивного пикапа тоже неизвестна. Базовый «Хантер» стоит сейчас от 1,14 млн рублей, УАЗ «Пикап» – от 1,5 млн рублей. Подписчики MetalHeartGarage предположили, что кастомная машина будет стоить никак не меньше 2,0 млн рублей.
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Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
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10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
08.09.2023, 06:24
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В середине сентября – начале октября открывается осенний сезон охоты на большинство видов копытных, пушных зверей и пернатой дичи. Идеальный автомобиль настоящего охотника должен быть надежным и вместительным, а также обладать отличными внедорожными качествами.Читать далее
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