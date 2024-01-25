В Екатеринбурге готовят «Русский Jeep» на базе УАЗа

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Пикап Jeep Gladiator дебютировал в 2019 году и базируется на легендарном Wrangler, с которым у нашего УАЗ «Хантер» общая философия. Оба автомобиля имеют армейские корни и внедорожные качества ставят превыше комфорта. Именно поэтому в Metal Heart решили построить пикап именно на базе «Хантера». Автомобиль получит двухрядную 5-местную кабину, лифтованную подвеску и оригинальную грузовую платформу с характерными боковинами.

Больше технических подробностей о пикапе пока не сообщают. Журналисты drom.ru предположили, что машина только внешне будет похожа на «Хантер». Раму для нее позаимствуют у более крупного «Патриота», расстояние между осями у которого достигает 3 000 мм против 2 380 мм у «Хантера». Цена эксклюзивного пикапа тоже неизвестна. Базовый «Хантер» стоит сейчас от 1,14 млн рублей, УАЗ «Пикап» – от 1,5 млн рублей. Подписчики MetalHeartGarage предположили, что кастомная машина будет стоить никак не меньше 2,0 млн рублей.

Упомянутые модели: УАЗ Hunter (от 669 990 Р ) , Jeep Gladiator

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