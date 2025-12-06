Уникальное предложение: легковой прицеп из Беларуси с ЭПТС и возможностью лизинга – подробности

6 декабря 2025, 15:18
В Екатеринбурге выставлен на продажу новый прицеп Lipov Waggon F400 2024 года
В Екатеринбурге выставлен на продажу новый прицеп Lipov Waggon F400 2024 года
В Екатеринбурге появился шанс приобрести новый прицеп Lipov Waggon F400. Цена и условия продажи удивят даже опытных автолюбителей. Производство – Республика Беларусь. Все детали сделки и контакты продавца доступны на сайте.
В Екатеринбурге на продажу выставлен совершенно новый легковой прицеп Lipov Waggon F400, выпущенный в 2024 году. Этот прицеп только что сошел с конвейера и находится в идеальном состоянии, что особенно важно для тех, кто ищет надежного помощника для перевозки грузов. Модель оснащена одной осью, с VIN-кодом Y39, что подтверждает историчность и происхождение техники.
Производство прицепа организовано в Республике Беларусь, что гарантирует высокое качество сборки и соответствие современным стандартам. Документы полностью в порядке – применяются электронные ПТС, что значительно ускоряет процесс регистрации и постановки на учет.
Легковой прицеп Lipov Waggon F400 подойдет как для кратковременных путешествий за город, так и для путешествий на море. Прицеп оснащен всем необходимым для повседневного проживания.
Новый Lipov Waggon F400 — это отличное решение для перевозки грузов в личных или коммерческих целях. Сочетание современного оснащения, надежной конструкции и выгодных финансовых условий делает это предложение одним из самых привлекательных на рынке.
Похожие материалы
-
06.12.2025, 11:33
«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест
Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.Читать далее
-
06.12.2025, 08:38
10 иностранных автомобилей, которые могут опустошить ваш кошелек на ремонте и сервисе
Некоторые иномарки способны удивить не только комфортом, но и счетами за сервис. Владелец может столкнуться с непредвиденными расходами. Узнайте, какие автомобили требуют особого внимания к бюджету. Не все популярные модели так уж выгодны в эксплуатации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:12
Самодельный дом на колесах: Ram ProMaster 3500 для жизни и работы вне города
Владелец превратил Ram ProMaster 3500 в полноценный дом на колесах. Внутри — рабочее место, кухня и автономная электрика. Фургон подходит для жизни и работы в любой точке страны. Узнайте, чем он отличается от обычных кемперов.Читать далее
-
06.12.2025, 08:01
Как выбрать подержанный автомобиль и не нарваться на хлам
Покупка машины с рук - лотерея. Узнайте главные секреты проверки. Как не купить автохлам? Эти советы помогут избежать обмана. Выбор станет намного проще.Читать далее
-
06.12.2025, 07:41
Более 72 тысяч Ram отзывают из-за сбоя цифровой панели приборов
Stellantis выявила проблему с программным обеспечением у Ram 2025 и 2026 годов. В зоне риска оказались более 72 тысяч пикапов и шасси. У всех этих машин может внезапно потухнуть цифровая приборная панель. Причины и последствия пока держатся в секрете. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 06:58
Экспедиционный снегоболотоход 6х6: Гармония силы и автономности на бездорожье
Модель создана для экстремальных условий. Производитель обещает новые возможности для севера. Подробности о технических решениях и назначении машины – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 21:23
Складной дом на колесах PODX GO: что случилось с инновационным проектом
PODX GO обещал революцию среди мобильных домов. Проект удивил технологиями и компактностью. Но после успешного старта команда пропала из поля зрения. Что стало с этим необычным домом на колесах, пока остается загадкой. Следим за развитием событий.Читать далее
-
05.12.2025, 20:19
В США продают кабриолет Porsche Boxster S 2002 года с доработками по низкой цене
В Калифорнии на аукционе без резерва выставлен Porsche Boxster S 2002 года с пробегом и доработками. Автомобиль имеет ряд технических и косметических недостатков, но обещает яркие эмоции за рулем. Стартовая цена удивляет, а подробности истории машины интригуют. Узнайте, почему этот Porsche может стать выгодной находкой.Читать далее
-
05.12.2025, 20:09
Уникальный Ford Thunderbird Apollo 1967 года с телефоном и телевизором снова выставлен на аукцион
Редчайший Ford Thunderbird Apollo 1967 года вновь появится на аукционе. В салоне сохранились оригинальные телефон и телевизор. Всего таких машин было выпущено пять. Цена на прошлых торгах достигла 44 тысяч долларов. Необычные опции и история делают этот автомобиль настоящей находкой для коллекционеров.Читать далее
-
05.12.2025, 19:08
Tesla переносит или отменяет поставки Model Y Performance 2026 года и дает разные объяснения
Tesla неожиданно изменила сроки поставок Model Y Performance 2026 года. Некоторые клиенты лишились VIN, другим обещают собрать новые авто. Причины разнятся, а официальные комментарии не проясняют ситуацию. Вокруг новинки растет напряженность и множество слухов.Читать далее
Похожие материалы
-
06.12.2025, 11:33
«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест
Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.Читать далее
-
06.12.2025, 08:38
10 иностранных автомобилей, которые могут опустошить ваш кошелек на ремонте и сервисе
Некоторые иномарки способны удивить не только комфортом, но и счетами за сервис. Владелец может столкнуться с непредвиденными расходами. Узнайте, какие автомобили требуют особого внимания к бюджету. Не все популярные модели так уж выгодны в эксплуатации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:12
Самодельный дом на колесах: Ram ProMaster 3500 для жизни и работы вне города
Владелец превратил Ram ProMaster 3500 в полноценный дом на колесах. Внутри — рабочее место, кухня и автономная электрика. Фургон подходит для жизни и работы в любой точке страны. Узнайте, чем он отличается от обычных кемперов.Читать далее
-
06.12.2025, 08:01
Как выбрать подержанный автомобиль и не нарваться на хлам
Покупка машины с рук - лотерея. Узнайте главные секреты проверки. Как не купить автохлам? Эти советы помогут избежать обмана. Выбор станет намного проще.Читать далее
-
06.12.2025, 07:41
Более 72 тысяч Ram отзывают из-за сбоя цифровой панели приборов
Stellantis выявила проблему с программным обеспечением у Ram 2025 и 2026 годов. В зоне риска оказались более 72 тысяч пикапов и шасси. У всех этих машин может внезапно потухнуть цифровая приборная панель. Причины и последствия пока держатся в секрете. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 06:58
Экспедиционный снегоболотоход 6х6: Гармония силы и автономности на бездорожье
Модель создана для экстремальных условий. Производитель обещает новые возможности для севера. Подробности о технических решениях и назначении машины – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 21:23
Складной дом на колесах PODX GO: что случилось с инновационным проектом
PODX GO обещал революцию среди мобильных домов. Проект удивил технологиями и компактностью. Но после успешного старта команда пропала из поля зрения. Что стало с этим необычным домом на колесах, пока остается загадкой. Следим за развитием событий.Читать далее
-
05.12.2025, 20:19
В США продают кабриолет Porsche Boxster S 2002 года с доработками по низкой цене
В Калифорнии на аукционе без резерва выставлен Porsche Boxster S 2002 года с пробегом и доработками. Автомобиль имеет ряд технических и косметических недостатков, но обещает яркие эмоции за рулем. Стартовая цена удивляет, а подробности истории машины интригуют. Узнайте, почему этот Porsche может стать выгодной находкой.Читать далее
-
05.12.2025, 20:09
Уникальный Ford Thunderbird Apollo 1967 года с телефоном и телевизором снова выставлен на аукцион
Редчайший Ford Thunderbird Apollo 1967 года вновь появится на аукционе. В салоне сохранились оригинальные телефон и телевизор. Всего таких машин было выпущено пять. Цена на прошлых торгах достигла 44 тысяч долларов. Необычные опции и история делают этот автомобиль настоящей находкой для коллекционеров.Читать далее
-
05.12.2025, 19:08
Tesla переносит или отменяет поставки Model Y Performance 2026 года и дает разные объяснения
Tesla неожиданно изменила сроки поставок Model Y Performance 2026 года. Некоторые клиенты лишились VIN, другим обещают собрать новые авто. Причины разнятся, а официальные комментарии не проясняют ситуацию. Вокруг новинки растет напряженность и множество слухов.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве