Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 06:11

Миллионный спорткар без сердца: кто рискнет купить Marussia B1 – или это ловушка?

В Екатеринбурге выставлен на продажу редкий Marussia B1 без двигателя и документов

В Екатеринбурге появился уникальный лот — Marussia B1 2010 года. Автомобиль без мотора и документов. Пробег — всего 1 км. Цена вызывает вопросы. Детали сделки держатся в секрете. Интрига вокруг машины нарастает.

В Екатеринбурге на продажу выставлен, пожалуй, один из самых загадочных автомобилей последних лет — Marussia B1 2010 года выпуска. Этот спорткар, некогда считавшийся символом амбиций российского автопрома, теперь ищет нового владельца в весьма необычном состоянии.

Как выяснил 110km.ru, продавец оценивает лот в 10 миллионов рублей, но сразу предупреждает: машина требует серьезного ремонта, а точнее — она не на ходу. В объявлении указано, что у автомобиля отсутствует силовой агрегат, то есть ни двигателя, ни коробки передач в наличии нет. По сути, перед потенциальным покупателем — только кузов на колесах, без сердца и души.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что с документами у Marussia B1 тоже не все гладко. В объявлении честно отмечено: документов нет, а год выпуска не совпадает с данными в ПТС. Впрочем, в розыске автомобиль не числится, ограничений на регистрацию не обнаружено, но юридическая чистота вызывает вопросы. Владелец — единственный, и за три года на площадке не нашлось желающих рискнуть.

Marussia B1-13 GT, как уточняет продавец, — это первый и, возможно, единственный экземпляр в таком состоянии на российском рынке. Оценить реальную стоимость такого лота практически невозможно: с одной стороны, это часть истории отечественного автопрома, с другой — без двигателя и документов автомобиль превращается в дорогой экспонат или донор для смелых проектов.

Фото: drom.ru

Особый интерес вызывает просьба продавца: если у кого-то завалялся мотор и коробка от Audi R8, он готов их приобрести. Именно такие агрегаты устанавливались на гоночные Marussia GT в заводской комплектации. Это добавляет истории еще больше абсурда — редкий спорткар ищет не только нового хозяина, но и свое сердце.

Пробег у машины — всего 1 километр. Это может означать, что автомобиль практически не эксплуатировался, а, возможно, и вовсе не выезжал за пределы выставочного зала или гаража. Впрочем, без документов и двигателя проверить это невозможно.

Цена в 10 миллионов рублей выглядит вызывающе, особенно на фоне отсутствия ключевых компонентов. Продавец, впрочем, открыт к предложениям и не настаивает на жесткой сумме. Он честно признает: адекватно оценить стоимость такого экземпляра сложно, ведь аналогов на рынке попросту нет.

Marussia B1 — это не просто автомобиль, а символ несбывшихся надежд российского автопрома. Когда-то проект обещал стать прорывом, но сегодня его остатки продаются по цене элитного внедорожника. Кто решится вложиться в восстановление или приобретет машину ради коллекции — вопрос открытый. Но ясно одно: равнодушных к этой истории не останется.

Упомянутые модели: Marussia B1
Упомянутые марки: Marussia
