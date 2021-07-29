29 июля 2021, 14:12
В Екатеринбурге заметили Призрачного гонщика: объятый пламенем мотоцикл промчался по центру города (видео)
Сегодня в центре Екатеринбурга можно было наблюдать сцену, достойную фильма «Призрачный гонщик», где герой Николаса Кейджа продал душу демону и гонял по дорогам на мотоцикле, объятом языками адского пламени.
Дарья Климова Фото: 360tv.ru
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Объятый пламенем мотоцикл догоняет притормаживающий на светофоре автомобиль и рикошетом уходит от него в поребрик. В региональном подразделении ГИБДД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. У обоих водителей были действующие полисы ОСАГО, и они оформили ДТП по европротоколу.
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