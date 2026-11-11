В РЖД появился вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак включен в билет — поезд, в котором теперь можно спать без шума

В «Экспрессе» № 3/4 появились одноместные купе от 5000 рублей: что предлагают пассажирам

В ночном «Экспрессе» между Москвой и Санкт-Петербургом пассажирам доступны девять одноместных купе. Билет стоит от 5000 рублей и включает завтрак и доступ в бизнес-зал; в поездке пассажирам выдают дополнительные принадлежности.

В ночном «Экспрессе» между Москвой и Санкт-Петербургом пассажирам доступны девять одноместных купе. Билет стоит от 5000 рублей и включает завтрак и доступ в бизнес-зал; в поездке пассажирам выдают дополнительные принадлежности.

На рынке ночных поездов Москва — Санкт-Петербург появился новый формат приватности: в составе «Экспресса» №3/4 начал курсировать вагон с девятью одноместными купе по цене от 5000 рублей. Пассажирам предлагают отдельное спальное место без верхней полки, индивидуальный умывальник, шкафчик для одежды, телевизор и расширенный набор услуг — от горячего завтрака до доступа в бизнес-зал. Новинка занимает нишу между стандартным купе и СВ: она почти вдвое дешевле классического СВ, где цены стартуют от 10 000 рублей, но при этом дает уровень личного пространства, который раньше был доступен только в дорогих категориях.

Девять отдельных купе, отсутствие верхней полки, широкое спальное место, которое днем превращается в кресло, индивидуальный умывальник с зеркалом и шкафчик для одежды — все это формирует новый стандарт личного пространства. Помимо приватности, пассажир получает горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменную шоколадку. В каждом купе установлен телевизор с разъемами для устройств, индивидуальная вентиляция и возможность настроить микроклимат под себя. Даже в часы пик нет очередей в туалет, атмосфера остается спокойной.

Маршрут «Экспресса» №3/4 построен так, чтобы пассажир мог выспаться: отправление поздно вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно важно для тех, кто ценит тишину и не хочет тратить время на пересадки или ожидание. Для сравнения: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» не предлагают одноместных купе вовсе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, сделав ставку на отдельное место и питание.

Появление такого вагона может стать началом изменений на рынке: спрос на приватность и дополнительные услуги растет, а сочетание доступной цены и расширенного сервиса выглядит как удачный компромисс между массовым продуктом и премиальным уровнем. Как и в случае с предыдущими новинками в транспортной сфере, подобные решения способны изменить ожидания пассажиров и подтолкнуть других перевозчиков к экспериментам.

Запуск одноместных купе в ночных поездах между двумя столицами может указывать на смену философии железнодорожных перевозок: теперь комфорт и личное пространство становятся не роскошью, а новой нормой для широкой аудитории. Такой подход способен не только повысить лояльность клиентов, но и задать ориентир для развития сервисов в других направлениях. В условиях растущей конкуренции и запросов на индивидуальный сервис подобные инновации выглядят как своевременный и прагматичный шаг.