РЖД повышает уровень комфорта: в «Экспрессе» Москва — Петербург появились одноместные купе

В ночном «Экспрессе» №3/4 начал курсировать вагон 1Б с одноместными купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену включены завтрак и доступ в бизнес-зал. Подобный вариант занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.

В ночном «Экспрессе» №3/4 начал курсировать вагон 1Б с одноместными купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену включены завтрак и доступ в бизнес-зал. Подобный вариант занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.

Российские железные дороги продолжают курс на персонализацию сервиса. На маршруте Москва — Санкт-Петербург в составе поезда №3/4 «Экспресс» начал курсировать вагон класса 1Б, где каждое купе рассчитано строго на одного пассажира. Новый формат призван закрыть разрыв между стандартным купе и дорогим СВ, предложив приватность и включенный сервис по от 6 тысяч рублей.

Как отмечают в РЖД, ключевая идея нового вагона — дать пассажиру личное пространство без переплаты за целое купе. В каждом купе установлено широкое спальное место, которое днем трансформируется в кресло. Верхняя полка отсутствует конструктивно, что визуально и физически расширяет пространство. Для вещей предусмотрен шкаф, для гигиенических процедур — индивидуальный умывальник с зеркалом. В купе также установлены телевизор с разъемами для гаджетов и система индивидуальной вентиляции, позволяющая настроить микроклимат под себя.

Стоимость билета составляет от 6000 рублей — почти вдвое дешевле классического СВ на том же направлении, где цены начинаются от 10 тысяч рублей. В цену уже включен горячий завтрак на выбор, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Кроме того, пассажирам предоставляется доступ в бизнес-зал на вокзале отправления — услуга, которая ранее ассоциировалась исключительно с более дорогими категориями проезда.

Расписание поезда выстроено под ночной отдых: отправление поздним вечером, прибытие утром, без промежуточных остановок для высадки. Такой режим особенно востребован у деловых пассажиров, которым важно выспаться в пути и приехать в город отдохнувшими.

Сравнение с альтернативами на маршруте показывает, на чем сделан акцент в новом продукте. В «Стриже» есть купе с душем, но завтрак в стоимость не включен. «Красная стрела» и «Мегаполис» в принципе не предлагают гарантированных одноместных купе. Таким образом, вагон 1Б занимает промежуточную нишу: он приватнее стандартного купе и при этом заметно доступнее СВ.

Эксперты связывают появление такого формата с растущим спросом на персонализированные поездки. В Европе и Азии подобные решения давно стали частью железнодорожного сервиса, тогда как в России они только начинают набирать популярность. По оценкам, расширение спектра услуг и более доступная цена комфортной поездки могут усилить конкуренцию между перевозчиками и сместить фокус с простого перемещения на качество времени в пути.