Ночь в тишине за полцены: пассажирам «Экспресса» №3/4 предложили индивидуальные купе-капсулы без соседей

«Экспресс» запустил одноместные купе 1Б: приватность по цене ниже СВ

В ночном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиры могут ехать в отдельном купе 1Б. В тариф от 5000 рублей включены завтрак и доступ в бизнес-зал, а вагон занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.

В ночном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиры могут ехать в отдельном купе 1Б. В тариф от 5000 рублей включены завтрак и доступ в бизнес-зал, а вагон занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.

В составе фирменного поезда № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон класса 1Б, где каждое из девяти купе рассчитано строго на одного пассажира. Это первый подобный опыт на ключевом для РЖД направлении, и он сразу привлек внимание путешественников, уставших от соседства с незнакомцами в ночных поездках.

Главное отличие нового вагона — отсутствие верхней полки. Вместо привычной двухъярусной конструкции здесь установлено широкое спальное место шириной 83 сантиметра, которое днем трансформируется в кресло. В каждом купе предусмотрены индивидуальный умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъемами для гаджетов и система вентиляции, позволяющая регулировать микроклимат без оглядки на попутчиков. Туалет в вагоне общий, но благодаря малому числу путешественников — всего девять человек — очередей, как отмечают первые пассажиры, не возникает.

Билет в одноместное купе заявлен в диапазоне 5 000–6 000 рублей, тогда как классический СВ на том же направлении стартует от 10 000 рублей. В стоимость включен горячий завтрак на выбор, который приносят прямо в купе, сырная или мясная нарезка, йогурт, круассан, фрукты и чай, а также гигиенический набор, тапочки и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления за три часа до поезда.

Поезд отправляется из Москвы и Санкт-Петербурга в 23:30 и прибывает в 08:30 без промежуточных остановок, что идеально подходит для деловой поездки: вы засыпаете в одном городе и просыпаетесь в другом, не тратя день на дорогу. Пассажиры, уже опробовавшие новинку, отмечают спокойную атмосферу даже в часы пик и исправно работающую вентиляцию, хотя есть и традиционная железнодорожная особенность: в сильные морозы проводники иногда закрывают вентиляционные отверстия поролоном, и пассажирам приходится самостоятельно восстанавливать воздухообмен.

На маршруте Москва — Петербург у «Экспресса» есть конкуренты, но ни один не предлагает полноценного одноместного размещения. В «Стриже» есть купе с душем, но завтрак не включен, а прибытие раннее, тогда как в «Красной стреле» и «Мегаполисе» одноместных купе не предусмотрено вовсе. Таким образом, вагон 1Б занимает промежуточную нишу: он приватнее и дешевле СВ, но с сервисом, который обычно ассоциируется с более дорогими классами.

Пока такие вагоны курсируют только на одном направлении, однако если формат покажет спрос, РЖД рассматривает возможность расширения географии на маршруты Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань и Санкт-Петербург — Адлер. Для пассажиров, которые ценят тишину и готовы за нее доплачивать в разумных пределах, это выглядит как долгожданное решение. Новинка подойдет деловым путешественникам, интровертам и всем, кто плохо спит при посторонних, но вряд ли заинтересует тех, кто ищет максимальную экономию, — обычное купе все еще дешевле.