Новый завод в Татарстане бросил вызов импорту: что известно о российских EFB-аккумуляторах

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 19:36

В Елабуге наладили выпуск современных аккумуляторов EFB для легковых и грузовых авто

В России стартовало новое производство. Выпускают современные аккумуляторы для машин. Они мощнее и служат гораздо дольше. Завод планирует потеснить иностранцев. Узнайте подробности этого важного проекта.

В Республике Татарстан дан старт важному для отечественного автопрома проекту. На мощностях «Елабужского аккумуляторного завода» начался серийный выпуск современных аккумуляторных батарей, созданных по передовой технологии EFB. Новая продукция предназначена как для легковых автомобилей, так и для коммерческого транспорта, включая грузовики.

Предприятие планирует выйти на серьезные объемы производства. Согласно заявленным планам, ежегодно с конвейера будет сходить до 80 тысяч таких высокотехнологичных изделий. Это значительный вклад в обеспечение российского рынка качественными автокомпонентами, о чем сообщает издание «Движок».

Чем же так хороши аккумуляторы EFB (Enhanced Flooded Battery)? По сравнению с традиционными свинцово-кислотными аналогами, они обладают целым рядом преимуществ. Представители Фонда развития промышленности отмечают, что такие батареи накапливают заряд почти в полтора раза быстрее. Кроме того, у них увеличена емкость, а показатели пускового тока улучшены на 30-50%. Это особенно важно для уверенного запуска двигателя в суровых климатических условиях. Срок службы таких АКБ также заметно дольше, что делает их покупку более выгодной в долгосрочной перспективе.

Реализация проекта потребовала значительных вложений. Общая сумма инвестиций приблизилась к отметке в 157 миллионов рублей. Финансовую поддержку оказали федеральные и региональные структуры: Фонд развития промышленности предоставил льготный заем на сумму 97,5 миллиона рублей, а еще 10,8 миллиона выделил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Это подчеркивает государственную важность развития локального производства автокомпонентов.

Новый завод ставит перед собой амбициозные цели. По оценкам экспертов, сегодня на вторичном рынке EFB-аккумуляторов в России доминируют иностранные бренды, их доля достигает 80%. Елабужское предприятие намерено серьезно потеснить конкурентов и после выхода на полную мощность занять около 8% этого сегмента. Это смелая заявка на импортозамещение в одной из ключевых ниш.

Особую гордость у производителей вызывает полная локализация продукта. Подчеркивается, что при изготовлении батарей используется исключительно отечественное сырье. Это не только снижает зависимость от импортных поставок, но и гарантирует стабильность производства и цен в текущих экономических реалиях. Для российских автовладельцев появление такого продукта означает доступ к надежным и современным аккумуляторам, сделанным в России.

