Новый завод в Татарстане бросил вызов импорту: что известно о российских EFB-аккумуляторах

11 декабря 2025, 19:36
В Елабуге наладили выпуск современных аккумуляторов EFB для легковых и грузовых авто
В Елабуге наладили выпуск современных аккумуляторов EFB для легковых и грузовых авто
В России стартовало новое производство. Выпускают современные аккумуляторы для машин. Они мощнее и служат гораздо дольше. Завод планирует потеснить иностранцев. Узнайте подробности этого важного проекта.
В Республике Татарстан дан старт важному для отечественного автопрома проекту. На мощностях «Елабужского аккумуляторного завода» начался серийный выпуск современных аккумуляторных батарей, созданных по передовой технологии EFB. Новая продукция предназначена как для легковых автомобилей, так и для коммерческого транспорта, включая грузовики.
Предприятие планирует выйти на серьезные объемы производства. Согласно заявленным планам, ежегодно с конвейера будет сходить до 80 тысяч таких высокотехнологичных изделий. Это значительный вклад в обеспечение российского рынка качественными автокомпонентами, о чем сообщает издание «Движок».
Чем же так хороши аккумуляторы EFB (Enhanced Flooded Battery)? По сравнению с традиционными свинцово-кислотными аналогами, они обладают целым рядом преимуществ. Представители Фонда развития промышленности отмечают, что такие батареи накапливают заряд почти в полтора раза быстрее. Кроме того, у них увеличена емкость, а показатели пускового тока улучшены на 30-50%. Это особенно важно для уверенного запуска двигателя в суровых климатических условиях. Срок службы таких АКБ также заметно дольше, что делает их покупку более выгодной в долгосрочной перспективе.
Реализация проекта потребовала значительных вложений. Общая сумма инвестиций приблизилась к отметке в 157 миллионов рублей. Финансовую поддержку оказали федеральные и региональные структуры: Фонд развития промышленности предоставил льготный заем на сумму 97,5 миллиона рублей, а еще 10,8 миллиона выделил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Это подчеркивает государственную важность развития локального производства автокомпонентов.
Новый завод ставит перед собой амбициозные цели. По оценкам экспертов, сегодня на вторичном рынке EFB-аккумуляторов в России доминируют иностранные бренды, их доля достигает 80%. Елабужское предприятие намерено серьезно потеснить конкурентов и после выхода на полную мощность занять около 8% этого сегмента. Это смелая заявка на импортозамещение в одной из ключевых ниш.
Особую гордость у производителей вызывает полная локализация продукта. Подчеркивается, что при изготовлении батарей используется исключительно отечественное сырье. Это не только снижает зависимость от импортных поставок, но и гарантирует стабильность производства и цен в текущих экономических реалиях. Для российских автовладельцев появление такого продукта означает доступ к надежным и современным аккумуляторам, сделанным в России.
Похожие материалы
-
11.12.2025, 19:29
Lumina готовит электромонстров для стройплощадок по всему миру – революция в отрасли
Строительная техника меняется на глазах. Lumina готовит к запуску три новых электромашины. Их ждут на стройках уже в 2026 году. Подробности о планах компании держатся в секрете. Узнайте, как новые технологии изменят привычный рынок.Читать далее
-
11.12.2025, 18:34
Eisen выводит на рынок премиальные тормозные колодки для грузовиков
На рынке появились новые тормозные компоненты. Бренд Eisen представил премиальную линейку. Она предназначена для коммерческого транспорта. Производитель обещает очень большой ресурс. Узнайте подробности о новинках.Читать далее
-
11.12.2025, 17:26
Febest расширил линейку запчастей для рулевого управления популярных авто
Известный бренд запчастей представил новинки. В каталоге появились важные детали. Они предназначены для популярных моделей. Владельцы иномарок будут довольны. Узнайте подробности о расширении ассортимента.Читать далее
-
11.12.2025, 16:47
Рынок автоинструмента 2025: что показали на выставке MITEX в Москве
В Москве прошла выставка MITEX 2025. Производители показали много новинок. Рынок инструмента сильно меняется. Автолюбители все чаще чинят машины сами. Что теперь нужно для ремонта авто?Читать далее
-
11.12.2025, 16:21
Рынок грузовиков в России: итоги 2025 года и прогнозы экспертов
Рынок коммерческого транспорта переживает спад. Продажи грузовиков сильно упали. Эксперты оценивают текущую ситуацию. Они дают прогнозы на будущее. Что ждет отрасль в новом году? Последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
11.12.2025, 16:12
StartVOLT предложил новую светотехнику для китайских грузовиков
Бренд StartVOLT расширил свой ассортимент. Появилась новая светотехника для грузовиков. Она подходит для популярных китайских моделей. Владельцам стоит обратить на это внимание. Цены на компоненты уже объявлены.Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
11.12.2025, 14:31
Доля поддельных автозапчастей в России остается высокой
Рынок автозапчастей столкнулся с проблемой. Контрафакт все еще очень распространен. Специалисты бьют тревогу. Узнайте, какие детали подделывают чаще. Как защитить свой автомобиль от опасности.Читать далее
-
11.12.2025, 13:56
MARSHALL расширил линейку запчастей для грузовиков КАМАЗ «Компас»
Известный бренд представил новые автокомпоненты. Они предназначены для популярных российских грузовиков. Владельцы коммерческого транспорта получили новую опцию. Детали отличаются высоким качеством и надежностью. Производитель дает на них хорошую гарантию.Читать далее
-
11.12.2025, 13:48
КАМАЗ выкатил новый карьерный самосвал Скала на шасси 65951
КамАЗ показал новый карьерный самосвал. Машина получила усиленный кузов. Она создана для перевозки скальных пород. У грузовика есть умная система. Она защищает от опрокидывания. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
Похожие материалы
-
11.12.2025, 19:29
Lumina готовит электромонстров для стройплощадок по всему миру – революция в отрасли
Строительная техника меняется на глазах. Lumina готовит к запуску три новых электромашины. Их ждут на стройках уже в 2026 году. Подробности о планах компании держатся в секрете. Узнайте, как новые технологии изменят привычный рынок.Читать далее
-
11.12.2025, 18:34
Eisen выводит на рынок премиальные тормозные колодки для грузовиков
На рынке появились новые тормозные компоненты. Бренд Eisen представил премиальную линейку. Она предназначена для коммерческого транспорта. Производитель обещает очень большой ресурс. Узнайте подробности о новинках.Читать далее
-
11.12.2025, 17:26
Febest расширил линейку запчастей для рулевого управления популярных авто
Известный бренд запчастей представил новинки. В каталоге появились важные детали. Они предназначены для популярных моделей. Владельцы иномарок будут довольны. Узнайте подробности о расширении ассортимента.Читать далее
-
11.12.2025, 16:47
Рынок автоинструмента 2025: что показали на выставке MITEX в Москве
В Москве прошла выставка MITEX 2025. Производители показали много новинок. Рынок инструмента сильно меняется. Автолюбители все чаще чинят машины сами. Что теперь нужно для ремонта авто?Читать далее
-
11.12.2025, 16:21
Рынок грузовиков в России: итоги 2025 года и прогнозы экспертов
Рынок коммерческого транспорта переживает спад. Продажи грузовиков сильно упали. Эксперты оценивают текущую ситуацию. Они дают прогнозы на будущее. Что ждет отрасль в новом году? Последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
11.12.2025, 16:12
StartVOLT предложил новую светотехнику для китайских грузовиков
Бренд StartVOLT расширил свой ассортимент. Появилась новая светотехника для грузовиков. Она подходит для популярных китайских моделей. Владельцам стоит обратить на это внимание. Цены на компоненты уже объявлены.Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
11.12.2025, 14:31
Доля поддельных автозапчастей в России остается высокой
Рынок автозапчастей столкнулся с проблемой. Контрафакт все еще очень распространен. Специалисты бьют тревогу. Узнайте, какие детали подделывают чаще. Как защитить свой автомобиль от опасности.Читать далее
-
11.12.2025, 13:56
MARSHALL расширил линейку запчастей для грузовиков КАМАЗ «Компас»
Известный бренд представил новые автокомпоненты. Они предназначены для популярных российских грузовиков. Владельцы коммерческого транспорта получили новую опцию. Детали отличаются высоким качеством и надежностью. Производитель дает на них хорошую гарантию.Читать далее
-
11.12.2025, 13:48
КАМАЗ выкатил новый карьерный самосвал Скала на шасси 65951
КамАЗ показал новый карьерный самосвал. Машина получила усиленный кузов. Она создана для перевозки скальных пород. У грузовика есть умная система. Она защищает от опрокидывания. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве