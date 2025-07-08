В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил

Ранее мы писали Минивэн Sollers SP7 потерял в цене почти полмиллиона еще до начала продаж Премиальный минивэн Sollers SP7 российской сборки должен поступить в продажу летом 2025 года. На выставке ... Читать далее

Фото: Sollers

Новый Sollers SP7 одинаково подходит большим семьям, которым важны простор и комфорт, и корпоративным клиентам, ценящим статус и функциональность. Под капотом – современный бензиновый двигатель мощностью 237 л.с., соответствующий экологическому стандарту Евро-6, в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. О старте серийного производства модели сообщил председатель совета директоров компании Адиль Ширинов в рамках промышленной выставки «Иннопром», подчеркнув стратегическую важность проекта для отечественного автомобилестроения.В базовой комплектации автомобиль предлагает богатый набор оборудования: шесть подушек безопасности, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с крупным экраном, раздельный климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов. Особое внимание уделено практичности заднего ряда: трехместный диван с анатомическим профилем может трансформироваться в полноценное спальное место.

По словам Адиля Ширинова, проект Sollers SP7 – это не просто организация производства, а поэтапное углубление локализации с использованием собственных технологий. В планах – применение локальных силовых агрегатов, элементов безопасности, штампованных деталей кузова, электроники, материалов интерьера и компонентов экстерьера. Продажи Sollers SP7 стартуют осенью. Стоить минивэн будет от 5 млн рублей.

Упомянутые модели: Sollers SP7

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