В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил
В базовой комплектации автомобиль предлагает богатый набор оборудования: шесть подушек безопасности, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с крупным экраном, раздельный климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов. Особое внимание уделено практичности заднего ряда: трехместный диван с анатомическим профилем может трансформироваться в полноценное спальное место.
По словам Адиля Ширинова, проект Sollers SP7 – это не просто организация производства, а поэтапное углубление локализации с использованием собственных технологий. В планах – применение локальных силовых агрегатов, элементов безопасности, штампованных деталей кузова, электроники, материалов интерьера и компонентов экстерьера. Продажи Sollers SP7 стартуют осенью. Стоить минивэн будет от 5 млн рублей.
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19.05.2025, 13:20
Минивэн Sollers SP7 потерял в цене почти полмиллиона еще до начала продаж
Премиальный минивэн Sollers SP7 российской сборки должен поступить в продажу летом 2025 года. На выставке в Казани, посвященной 80-летию Победы, представитель компании назвал скорректированную цену новинки, которая оказалась на 500 тысяч рублей ниже озвученной ранее.Читать далее
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus приступил к серийному производству новой модели с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Его главная особенность – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
08.07.2025, 13:12
Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой
Летом 2025 года Suzuki Motor Corporation выводит на мировой рынок два новых дорожных мотоцикла – GSX-8T и GSX-8TT. Оба байка выполнены в стиле «нео-ретро», объединяя узнаваемые элементы культовых моделей Suzuki с передовыми техническими решениями и современным функционалом.Читать далее
-
08.07.2025, 13:00
2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Российский сервис 2ГИС объявил о запуске полноценного навигатора, разработанного специально под нужды владельцев мотоциклов, скутеров и мопедов. Новый режим позволяет строить маршруты с учетом особенностей двухколесного транспорта – включая возможность езды между рядами там, где это разрешено ПДД. Читать далее
-
08.07.2025, 12:21
Как бортовой компьютер вводит водителей в заблуждение
Современные автомобили буквально напичканы электроникой, которая призвана сделать поездку комфортнее и безопаснее. Бортовой компьютер отображает данные о скорости, расходе топлива, температуре двигателя и других важных параметрах, создавая у водителя ощущение полного контроля над ситуацией. Однако, цифры зачастую далеки от реальных значений.Читать далее
-
08.07.2025, 08:38
Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации
В условиях общего снижения продаж новых автомобилей в России наблюдается рост интереса к мототехнике. В первой половине 2025 года продажи новых мотоциклов и квадроциклов выросли на 15%. При этом на учет в ГИБДД ставят лишь каждое третье ТС.Читать далее
-
08.07.2025, 08:08
Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные изменения в Кодекс об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Документ кратно ужесточает наказание за игнорирование требований сотрудников ГИБДД и нарушения при прохождении весогабаритного контроля.Читать далее
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