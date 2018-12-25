25 декабря 2018, 00:30
В Эмиратах наградили водителя, который за 50 лет ни разу не нарушил ПДД
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В эмирате Рас-Аль-Хайма нашли самого законопослушного водителя. Саид Рашид Ахмед Балхун получил права в 1969 году в Кувейте и с тех пор ни разу не нарушил правила дорожного движения.
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По словам сына досточтимого Балхуна, отец и сейчас, несмотря на возраст, продолжает сам водить автомобиль и делает это как всегда аккуратно и дисциплинированно. Дети переняли у него манеру вождения. А глава полиции эмирата подчеркнул, что пример Балхуна должен стать образцом для всех современных водителей.
В ОАЭ действует специальная система поощрения законопослушных водителей. За каждый месяц без нарушений начисляется по два «белых» балла. Ими водители могут оплачивать мелкие нарушения. За год аккуратного вождения набирается 24 балла, которые можно обменять на ценные подарки от местной полиции. Например, весной двух самых примерных водителей наградили игрушечными автомобильчиками из чистого золота.
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