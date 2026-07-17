ЭПТС станет подробнее: что изменится в электронном паспорте автомобиля и как это поможет покупателям

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 июля 2026, 13:19

В ЭПТС могут добавить новые данные: что изменится для владельцев авто

В ЭПТС могут добавить новые данные: что изменится для владельцев авто

ЭПТС станет подробнее: что изменится в электронном паспорте автомобиля и как это поможет покупателям

В ЭПТС могут добавить новые данные: что изменится для владельцев авто

Ассоциация РОАД выступила с инициативой дополнить электронные паспорта транспортных средств новыми сведениями. В числе предложений - фиксация ДТП, ремонтов и пробега. Эксперты уверены: это способно изменить рынок и снизить риски для покупателей. Почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.

Ассоциация РОАД выступила с инициативой дополнить электронные паспорта транспортных средств новыми сведениями. В числе предложений - фиксация ДТП, ремонтов и пробега. Эксперты уверены: это способно изменить рынок и снизить риски для покупателей. Почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.

Российских автомобилистов ждет важное нововведение: электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) могут получить расширенный набор данных. Это решение способно серьезно повлиять на прозрачность сделок с машинами и снизить количество мошеннических схем на вторичном рынке. Как сообщает Autonews, инициатива исходит от ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), которая уже участвует в разработке соответствующих поправок.

Сейчас в ЭПТС фиксируются лишь базовые сведения об автомобиле, но, по мнению экспертов, этого недостаточно для полноценной картины истории машины. В новой версии документа предлагается указывать не только цену и пробег, но и подробности о дорожно-транспортных происшествиях, техническом обслуживании, заменах деталей и жидкостей, а также информацию об утилизации и обременениях. Такой подход, по словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, позволит создать единую цифровую платформу, где будет собрана вся история автомобиля - от момента выпуска до утилизации.

Особое внимание уделяется проблеме скрученного пробега и отсутствия данных о ДТП. По оценкам специалистов, у трети машин на рынке пробег занижен, а по половине автомобилей нет достоверной информации о происшествиях. Это создает риски для покупателей и мешает формированию честной конкуренции. В РОАД считают, что государственная база сведений должна быть максимально доступной и недорогой, чтобы каждый мог проверить историю интересующего авто.

Изменения в ЭПТС - лишь часть масштабного проекта по обновлению нормативной базы. С 2024 года ассоциация работает над федеральным законом, который охватит все этапы «жизни» автомобиля: от производства до утилизации. Однако из-за объема и сложности документа его решили разбить на отдельные блоки, и первым станет именно цифровой паспорт. Как отмечают в РОАД, подготовка этого блока должна завершиться к осени, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение через депутатов и профильные ведомства.

Интересно, что подобные инициативы уже обсуждались в контексте обновления автопарка и программ утилизации. Например, недавно рассматривался вопрос о запуске новой схемы для машин старше 20 лет, что, по мнению экспертов, может дополнительно повысить прозрачность рынка и снизить количество аварийных авто. Подробнее о том, как такие меры могут повлиять на владельцев, можно узнать в материале о перспективах обновления автопарка и программах утилизации.

Для справки: за последние годы средняя стоимость автомобиля в России выросла в четыре раза, что делает вопрос прозрачности сделок особенно острым. Введение новых требований к ЭПТС может стать важным шагом к формированию цивилизованного рынка, где покупатели будут защищены от скрытых дефектов и недобросовестных продавцов. Если проект будет реализован, это позволит не только снизить риски, но и повысить доверие к сделкам с автомобилями на всех этапах их жизненного цикла.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область город Орёл Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться