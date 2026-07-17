ЭПТС станет подробнее: что изменится в электронном паспорте автомобиля и как это поможет покупателям

В ЭПТС могут добавить новые данные: что изменится для владельцев авто

Ассоциация РОАД выступила с инициативой дополнить электронные паспорта транспортных средств новыми сведениями. В числе предложений - фиксация ДТП, ремонтов и пробега. Эксперты уверены: это способно изменить рынок и снизить риски для покупателей. Почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.

Ассоциация РОАД выступила с инициативой дополнить электронные паспорта транспортных средств новыми сведениями. В числе предложений - фиксация ДТП, ремонтов и пробега. Эксперты уверены: это способно изменить рынок и снизить риски для покупателей. Почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.

Российских автомобилистов ждет важное нововведение: электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) могут получить расширенный набор данных. Это решение способно серьезно повлиять на прозрачность сделок с машинами и снизить количество мошеннических схем на вторичном рынке. Как сообщает Autonews, инициатива исходит от ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), которая уже участвует в разработке соответствующих поправок.

Сейчас в ЭПТС фиксируются лишь базовые сведения об автомобиле, но, по мнению экспертов, этого недостаточно для полноценной картины истории машины. В новой версии документа предлагается указывать не только цену и пробег, но и подробности о дорожно-транспортных происшествиях, техническом обслуживании, заменах деталей и жидкостей, а также информацию об утилизации и обременениях. Такой подход, по словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, позволит создать единую цифровую платформу, где будет собрана вся история автомобиля - от момента выпуска до утилизации.

Особое внимание уделяется проблеме скрученного пробега и отсутствия данных о ДТП. По оценкам специалистов, у трети машин на рынке пробег занижен, а по половине автомобилей нет достоверной информации о происшествиях. Это создает риски для покупателей и мешает формированию честной конкуренции. В РОАД считают, что государственная база сведений должна быть максимально доступной и недорогой, чтобы каждый мог проверить историю интересующего авто.

Изменения в ЭПТС - лишь часть масштабного проекта по обновлению нормативной базы. С 2024 года ассоциация работает над федеральным законом, который охватит все этапы «жизни» автомобиля: от производства до утилизации. Однако из-за объема и сложности документа его решили разбить на отдельные блоки, и первым станет именно цифровой паспорт. Как отмечают в РОАД, подготовка этого блока должна завершиться к осени, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение через депутатов и профильные ведомства.

Интересно, что подобные инициативы уже обсуждались в контексте обновления автопарка и программ утилизации. Например, недавно рассматривался вопрос о запуске новой схемы для машин старше 20 лет, что, по мнению экспертов, может дополнительно повысить прозрачность рынка и снизить количество аварийных авто. Подробнее о том, как такие меры могут повлиять на владельцев, можно узнать в материале о перспективах обновления автопарка и программах утилизации.

Для справки: за последние годы средняя стоимость автомобиля в России выросла в четыре раза, что делает вопрос прозрачности сделок особенно острым. Введение новых требований к ЭПТС может стать важным шагом к формированию цивилизованного рынка, где покупатели будут защищены от скрытых дефектов и недобросовестных продавцов. Если проект будет реализован, это позволит не только снизить риски, но и повысить доверие к сделкам с автомобилями на всех этапах их жизненного цикла.