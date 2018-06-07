7 июня 2018, 18:59
В ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано более 2 млн машин
В системе ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано уже более 2 млн транспортных средств. За все время диспетчеры приняли более 1 млн экстренных вызовов, из которых 6,5 тысяч были получены в автоматическом режиме при серьезных ДТП.
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Сейчас в России ежегодно продается около 1,5 млн автомобилей, а средний возраст машин составляет около 13,5 лет. На основе этих данных, эксперты прогнозируют, что к 2025 году до 80 – 90 процентов всех транспортных средств в России будут оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.
По состоянию на 6 июня, система приняла 1 059 400 экстренных вызовов. Из них 12 525 вызовов потребовали привлечения экстренных служб, причем более половины (6 568 вызовов) были получены в автоматическом режиме после аварий с сильными повреждениями транспортных средств. Всем пострадавшим была оказана помощь.
Кроме того, в течение месяца с 1 июня по 1 июля 2018 года АО «ГЛОНАСС» и Российское Автомобильное Товарищество (РАТ) проводит совместную акцию. При возникновении проблем, водители смогут нажать кнопку «SOS» и бесплатно получить консультацию по техническим или юридическим вопросам. Оператор переведет звонок на специалиста РАТ, который расскажет, как правильно оформить Европротокол, что делать при ДТП, посоветует, можно ли устранить техническую неисправность на месте или лучше вызвать эвакуатор.
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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