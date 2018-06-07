7 июня 2018, 18:59

В ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано более 2 млн машин

В системе ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано уже более 2 млн транспортных средств. За все время диспетчеры приняли более 1 млн экстренных вызовов, из которых 6,5 тысяч были получены в автоматическом режиме при серьезных ДТП.
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С января 2017 года все новые автомобили, которые продаются на территории России, должны быть в обязательном порядке оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. На сегодняшний день число транспортных средств, подключенных к информационному ресурсу, превысило 2 млн единиц. По предварительным оценкам, к концу 2018 года их число увеличится до 3,5 миллионов.

Сейчас в России ежегодно продается около 1,5 млн автомобилей, а средний возраст машин составляет около 13,5 лет. На основе этих данных, эксперты прогнозируют, что к 2025 году до 80 – 90 процентов всех транспортных средств в России будут оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.

По состоянию на 6 июня, система приняла 1 059 400 экстренных вызовов. Из них 12 525 вызовов потребовали привлечения экстренных служб, причем более половины (6 568 вызовов) были получены в автоматическом режиме после аварий с сильными повреждениями транспортных средств. Всем пострадавшим была оказана помощь.

Кроме того, в течение месяца с 1 июня по 1 июля 2018 года АО «ГЛОНАСС» и Российское Автомобильное Товарищество (РАТ) проводит совместную акцию. При возникновении проблем, водители смогут нажать кнопку «SOS» и бесплатно получить консультацию по техническим или юридическим вопросам. Оператор переведет звонок на специалиста РАТ, который расскажет, как правильно оформить Европротокол, что делать при ДТП, посоветует, можно ли устранить техническую неисправность на месте или лучше вызвать эвакуатор.
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В ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано более 2 млн машин
{{material_123399}}С января 2017 года все новые автомобили, которые продаются на территории России, должны быть в обязательном порядке оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. На сегодняшний день число транспортных средств, подключенных к информационному ресурсу, превысило 2 млн единиц. По предварительным оценкам, к концу 2018 года их число увеличится до 3,5 миллионов.Сейчас в России ежегодно продается около 1,5 млн автомобилей, а средний возраст машин составляет около 13,5 лет. На основе этих данных, эксперты прогнозируют, что к 2025 году до 80 – 90 процентов всех транспортных средств в России будут оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.По состоянию на 6 июня, система приняла 1 059 400 экстренных вызовов. Из них 12 525 вызовов потребовали привлечения экстренных служб, причем более половины (6 568 вызовов) были получены в автоматическом режиме после аварий с сильными повреждениями транспортных средств. Всем пострадавшим была оказана помощь.Кроме того, в течение месяца с 1 июня по 1 июля 2018 года АО «ГЛОНАСС» и Российское Автомобильное Товарищество (РАТ) проводит совместную акцию. При возникновении проблем, водители смогут нажать кнопку «SOS» и бесплатно получить консультацию по техническим или юридическим вопросам. Оператор переведет звонок на специалиста РАТ, который расскажет, как правильно оформить Европротокол, что делать при ДТП, посоветует, можно ли устранить техническую неисправность на месте или лучше вызвать эвакуатор.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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