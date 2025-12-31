Необычный вариант для автопутешествий — модуль с печкой и утеплением для кузова УАЗ

31 декабря 2025, 05:48
В Ермаковском продают утепленный жилой модуль для УАЗ 3303 за 60 тысяч рублей
В Ермаковском выставлен на продажу уникальный жилой модуль 2020 года. Он подходит для установки в кузов УАЗ 3303. Модуль утеплен и оснащен печкой. Цена - 60 000 рублей. Подробности о состоянии и особенностях - в нашем материале.
В селе Ермаковское Красноярского края появилось необычное предложение для любителей автотуризма и самостоятельных путешествий. На продажу выставлен жилой модуль, изготовленный в 2020 году, который предназначен для установки в кузов популярного грузовика УАЗ 3303. Продавец оценивает свое творение в 60 тысяч рублей, что делает его весьма доступным вариантом для тех, кто ищет бюджетное решение для организации мобильного жилья.
Модуль полностью съемный, что позволяет использовать его только при необходимости, не занимая место в кузове постоянно. Внутри предусмотрено утепление, что особенно важно для суровых зим и межсезонья. Для обогрева в конструкции предусмотрена печка, благодаря которой можно поддерживать комфортную температуру даже в морозы. Такой подход делает модуль пригодным для длительных поездок, рыбалки, охоты или просто отдыха на природе вдали от цивилизации.
Стоит отметить, что в объявлении указано: сам автомобиль УАЗ 3303 в комплект не входит - продается только жилой модуль. Это важно учитывать потенциальным покупателям, чтобы избежать недоразумений.
Жилые модули для установки в кузов - редкость на российском рынке, особенно в таком ценовом сегменте. Обычно подобные конструкции изготавливаются на заказ или своими руками, что позволяет учесть индивидуальные потребности владельца. В данном случае модуль уже готов к эксплуатации и может стать отличным решением для тех, кто ценит свободу передвижения и автономность.
Появление подобных предложений говорит о растущем интересе к автотуризму и самостоятельным путешествиям по России. В условиях, когда традиционные кемперы и автодома стоят значительно дороже, такие модули становятся настоящей находкой для энтузиастов. Остается надеяться, что покупатель найдется быстро, а модуль принесет новому владельцу массу ярких впечатлений и удобства в дороге.
