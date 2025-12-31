Необычный вариант для автопутешествий — модуль с печкой и утеплением для кузова УАЗ

В Ермаковском продают утепленный жилой модуль для УАЗ 3303 за 60 тысяч рублей

В Ермаковском выставлен на продажу уникальный жилой модуль 2020 года. Он подходит для установки в кузов УАЗ 3303. Модуль утеплен и оснащен печкой. Цена - 60 000 рублей. Подробности о состоянии и особенностях - в нашем материале.

В селе Ермаковское Красноярского края появилось необычное предложение для любителей автотуризма и самостоятельных путешествий. На продажу выставлен жилой модуль, изготовленный в 2020 году, который предназначен для установки в кузов популярного грузовика УАЗ 3303. Продавец оценивает свое творение в 60 тысяч рублей, что делает его весьма доступным вариантом для тех, кто ищет бюджетное решение для организации мобильного жилья.

Фото: auto.drom.ru

Модуль полностью съемный, что позволяет использовать его только при необходимости, не занимая место в кузове постоянно. Внутри предусмотрено утепление, что особенно важно для суровых зим и межсезонья. Для обогрева в конструкции предусмотрена печка, благодаря которой можно поддерживать комфортную температуру даже в морозы. Такой подход делает модуль пригодным для длительных поездок, рыбалки, охоты или просто отдыха на природе вдали от цивилизации.

Стоит отметить, что в объявлении указано: сам автомобиль УАЗ 3303 в комплект не входит - продается только жилой модуль. Это важно учитывать потенциальным покупателям, чтобы избежать недоразумений.

Фото: auto.drom.ru

Жилые модули для установки в кузов - редкость на российском рынке, особенно в таком ценовом сегменте. Обычно подобные конструкции изготавливаются на заказ или своими руками, что позволяет учесть индивидуальные потребности владельца. В данном случае модуль уже готов к эксплуатации и может стать отличным решением для тех, кто ценит свободу передвижения и автономность.

Появление подобных предложений говорит о растущем интересе к автотуризму и самостоятельным путешествиям по России. В условиях, когда традиционные кемперы и автодома стоят значительно дороже, такие модули становятся настоящей находкой для энтузиастов. Остается надеяться, что покупатель найдется быстро, а модуль принесет новому владельцу массу ярких впечатлений и удобства в дороге.