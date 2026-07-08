Безопасность любой ценой: ЕС вводит обязательные умные системы в каждый новый автомобиль

8 июля 2026, 11:26
В ЕС ужесточили правила: новые автомобили теперь под строгим контролем
В ЕС ужесточили правила: новые автомобили теперь под строгим контролем
С 2026 года в Евросоюзе вводятся новые обязательные системы безопасности для всех легковых авто и фургонов. Мало кто знает, что теперь без современных электронных помощников нельзя будет ни продать, ни зарегистрировать машину. Какие перемены ждут автопроизводителей и как это скажется на ценах - объясняем подробно.
Для российских автомобилистов эта новость может стать сигналом к переменам: Евросоюз с 2026 года вводит жесткие стандарты безопасности для новых легковых автомобилей и фургонов. Это не просто очередная формальность - речь идет о реальных изменениях, которые затронут и производителей, и покупателей, и даже косвенно повлияют на российский рынок. Как сообщает Autonews, теперь без целого набора электронных систем ни одна новая машина не сможет попасть на дороги Европы.
Согласно обновленному Общему регламенту по безопасности 2019/2144, автопроизводители столкнутся с дополнительными затратами и сложностями при выпуске новых моделей. Любой автомобиль, не соответствующий новым требованиям, будет запрещен к продаже и регистрации. По расчетам Еврокомиссии, эти меры позволят спасти более 25 тысяч жизней и предотвратить свыше 140 тысяч серьезных травм до 2038 года.
В числе обязательных новшеств - системы, которые раньше считались опцией только для дорогих моделей. Теперь каждый новый автомобиль должен уметь распознавать не только другие машины, но и пешеходов с велосипедистами, а также автоматически тормозить перед ними. Без расширенного пакета ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) - интеллектуального ограничителя скорости, системы удержания в полосе и продвинутого экстренного торможения - регистрация невозможна. В обязательном порядке внедряется и Next-Generation eCall, аналог российской системы ГЛОНАСС, для автоматической передачи данных при аварии.
Особое внимание уделено контролю за вниманием водителя. Теперь камеры будут отслеживать направление взгляда, частоту моргания и даже длительность отвлечения от дороги. Если система заподозрит, что водитель отвлекся, она подаст звуковой или вибрационный сигнал и может потребовать вернуть руки на руль. При этом обработанные данные не сохраняются - это требование прописано в регламенте для защиты личной информации.
Еще одно нововведение - подготовка всех автомобилей к установке алкозамков. Пока их наличие не обязательно, но производители должны предусмотреть возможность их быстрой интеграции. В перспективе обсуждается автоматическая блокировка запуска двигателя при выявлении признаков усталости или опьянения водителя.
Важный акцент сделан и на обзорности: автопроизводители обязаны минимизировать слепые зоны, особенно спереди и по бокам, чтобы водитель всегда мог видеть пешеходов и велосипедистов. Уже на этапе проектирования моделей инженеры должны учитывать угол обзора и увеличивать площадь лобового стекла. Кстати, само стекло теперь должно иметь специальные «безопасные» зоны, которые снижают риск тяжелых травм головы у пешеходов и велосипедистов при столкновении. Это достигается за счет особой геометрии и увеличения площади стеклянного элемента, чтобы сила удара распределялась равномерно.
Тесты на торможение теперь будут проводиться не на новых, а на изношенных шинах - это позволяет точнее оценить поведение автомобиля в реальных условиях. Испытания включают замер дистанции при снижении скорости с 80 до 20 км/ч на стандартном покрытии, а также анализ коэффициента сцепления с дорогой.
По информации Autonews, ужесточение стандартов безопасности в ЕС может привести к удорожанию новых автомобилей. Аналогичные тенденции наблюдаются и в России: после внедрения дополнительных систем безопасности машины становятся дороже, что подтверждают эксперты. Важно отметить, что подобные меры уже обсуждаются и на других рынках, а значит, российским автолюбителям стоит внимательно следить за изменениями. К примеру, недавно стало известно, что китайский автогигант рассматривает возможность расширения производства в Европе, что может повлиять на конкуренцию и цены - подробнее об этом можно узнать в материале о планах BYD по строительству завода в ЕС.
В целом, новые правила ЕС формируют тренд на максимальную автоматизацию и защиту всех участников дорожного движения. Для российских водителей это может означать, что в ближайшие годы аналогичные требования появятся и у нас, а стоимость новых машин продолжит расти. Важно помнить: современные системы безопасности - это не только про комфорт, но и про реальные жизни, которые они способны спасти.
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