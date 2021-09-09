В этом году россияне чаще всего путешествовали на автомобиле
Фото: focus.de
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: focus.de
Нетрудно догадаться, что львиная доля поездок пришлась на российские просторы - 73% опрошенных заявили именно об этом. За «бугром» хорошо провели время 13% граждан нашей необъятной. На шести сотках (даче) укрепляли свое здоровье 7,14% россиян. Минимальный процент (7%) – это те, кто никуда не ездил и, что называется, тупо занимался своими домашними делами. Вероятно, не от хорошей и сытой жизни.
70% опрошенных признались, что души не чают в путешествиях на автомобиле и потому не изменили своей привычке в 2021-м. 23% реализовавших свои отпускные сделали выбор в пользу самолета. Под стук колес к месту отдыха отправились лишь 4% россиян. По 1% в ходе опроса набрали автобусные туры и поездки на мотоцикле. Наконец, 0,5% отдыхающих ловили кайф от передвижения по водной глади.
Понятно, что охотнее всего мы с вами ездили в южном направлении (58% опрошенных). Центральную часть России выбрали 14% респондентов. Красотами Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также северных регионов полюбовались 9%.
Удалось узнать, как далеко смогли уехать россияне от своего крова. Так, например, 61% россиян проголосовали за вариант «до 5000 км». Вариант ответа «до 500 км» набрал 15% голосов, на третьей позиции (15%) – «до 1000 км» (15%) и чуть менее 9% опрошенных наколесили за время отпуска более 5000 км.
- 1 799 000 РRenault Espace 2017 в Москве
- 880 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 100 000 РLand Rover Range Rover Sport 2008 в Москве
- 350 000 РMitsubishi Lancer 2007 в Москве
- 3 580 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 269 000 РToyota Caldina 1995 в Москве
- 2 888 000 РLexus IS 2018 в Москве
- 860 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2107 2007 в Москве
- 700 000 РMazda CX-7 2011 в Москве
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