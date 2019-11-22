В этот день в далеком 1941-м по «Дороге жизни» поехали «полуторки»
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Фото из открытых источников
В ставших регулярными перевозках принимали участие водители 17-й автотранспортной бригады. «Дорога жизни» по документам проходила как Военно-автомобильная дорога № 101.
Совсем скоро, в январе 1942 года ледовая трасса станет единственным маршрутом для спасения сотен тысяч людей из блокадного Ленинграда. В подготовке транспорта и обеспечении эвакуации жителей будут принимать участие работники ленинградских автобусных парков.
Их вклад с обеспечение жизни ленинградцев и последующий прорыв блокады бесценен. Светлая им память…
А что говорит Википедия
Для прохождения грузовика с тонной груза через озеро по льду его толщина по всей трассе должна быть не меньше 20 см. Лёд такой толщины в Шлиссельбургской губе Ладожского озера образуется за 11 дней при средней температуре воздуха −5 градусов, или за шестеро суток при температуре −10 градусов. 17 ноября толщина льда была 10 см, 20 ноября уже 18 см.
Утром 20 ноября на восточный берег Ладоги с Вагановского спуска у деревни Коккорево был отправлен батальон конно-транспортного полка, недавно сформированного Ленинградским фронтом. Батальон представлял собой конно-санный обоз из 350 упряжек. Вечером того же дня обоз добрался до Кобоны, загрузился мукой и отправился ночью в обратный путь, прибыв в Осиновец 21 ноября с грузом 63 тонны муки.
В тот же день были предприняты несколько удачных попыток пересечения озера на порожних машинах ГАЗ-АА. 22 ноября на восточный берег была отправлена автоколонна под управлением командира 389-го отдельного автотранспортного батальона капитана В. А. Порчунова, состоящая из 60 автомашин с прицепленными санями. Загрузив на восточном берегу 70 тонн продовольствия, автоколонна отправилась назад и прибыла в Осиновец вечером того же дня.
В ноябре по трассе доставлялось в среднем немного более 100 тонн грузов в сутки, в начале декабря, по мере усиления льда, около 300 тонн и к концу месяца уже около 1000 тонн.
При наведении ледовой дороги выяснилось, что для такого «ледяного моста» губительным является явление резонанса. Бывали случаи, когда тяжёлый грузовик, идущий по льду, нормально преодолевал маршрут, но идущая по тому же пути лёгкая машина с людьми при определённой скорости могла провалиться под лёд. Это проявление резонанса было названо изгибно-гравитационной волной, и для автомобилей была предписана определённая скорость, чтобы избежать происшествий.
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