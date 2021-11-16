16 ноября 2021, 07:38
В этот самолёт пустят только взрослых 18+. Фото «горячего» лайнера
Пилот двухмоторного самолета Cessna открыл новую уникальную нишу в области авиапассажирских перевозок. Он предлагает влюбленным парочкам уединиться на борту его самолета и подняться в небо минимум на 45 минут.
Дарья Климова Фото: nypost.com
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Фото: nypost.com
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Фото: nypost.com
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За 995 долларов пары могут арендовать самолет Love Cloud и полетать на Лас-Вегасом 45 минут, другой вариант – 1 495 долларов за полтора часа. Ремни безопасности можно отстегнуть через две минуты после взлета. Самолет может принять на борт не более шести пассажиров. По словам Энтони Блейка, сервис оказался востребованным. Клиенты – самые разные: молодожены, пожилые пары, свингеры из Европы или просто любители экспериментов.
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