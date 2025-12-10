Дом на колесах от ГАЗа: как в небольшой грузовик уместили целую квартиру?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 11:32

В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел

Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.

Идея собственного дома на колесах, в котором можно отправиться в путешествие по стране, не думая о гостиницах, становится все ближе к реальности. Горьковский автозавод представил свое видение такого транспорта - автодом, построенный на шасси проверенной временем ГАЗели NN. И надо сказать, этот проект заслуживает самого пристального внимания, ведь внутри скрывается полноценное жилое пространство.

Внешне кемпер представляет собой жилой модуль из пластиковых панелей, установленный на раму грузовика. Такое решение простое и технологичное. В отличие от автодомов на базе цельнометаллических фургонов, здесь кабина водителя полностью отделена от жилой зоны - нет ни прохода, ни даже маленького окошка. Попасть внутрь можно по удобной выдвижной лестнице. Снаружи инженеры предусмотрели все необходимое: есть розетки для подключения к внешней сети и разьем для залива воды. А для комфортного отдыха на свежем воздухе над входом растягивается большая выдвижная маркиза, которая защитит и от палящего солнца, и от внезапного дождя.

Но самое интересное, конечно же, внутри. Каждый сантиметр пространства использован с максимальной пользой. Сразу у входа расположен пульт управления, с которого можно контролировать освещение и работу автономной климатической системы. Рядом находится компактный санузел, где уместились душ и туалет. Да, здесь не развернешься, но места вполне достаточно, чтобы принять душ в полный рост, что в дороге - бесценно.

Фото: За рулем

Центральное место в «кают-компании» занимает диван и столик. Последний - настоящая изюминка интерьера. Он оснащен электроприводом и по нажатию кнопки плавно опускается, превращаясь в основание для третьего спального места. Основные же два спальных места расположены друг над другом - они формируются из подушек и спинки дивана. А в большом аэродинамическом обтекателе над кабиной можно хранить постельные принадлежности.

Не забыли и про кухню. Она небольшая, но функциональная: есть газовая плитка для приготовления еды, раковина для мытья посуды и маленький холодильник для хранения продуктов. Все мебельные фасады выполнены из МДФ-панелей с отделкой под темное дерево, что создает ощущение уюта. На всех окнах установлены москитные сетки, так что назойливые насекомые не испортят отдых.

Все механизмы кажутся надежными и продуманными, не требуют лишних усилий при использовании. Качество сборки оставляет приятное впечатление, и кажется, что этот дом на колесах готов к серьезным испытаниям в долгих поездках.

Главный вопрос - цена. Пока ГАЗ не объявил официальную стоимость, но ожидается, что она будет находиться в диапазоне 4-4,5 миллионов рублей. На первый взгляд, сумма немаленькая. Однако если посмотреть на европейские аналоги на базе Mercedes или Citroen, то их цена окажется как минимум вдвое выше. Так что предложение от ГАЗа выглядит весьма конкурентоспособным.

Этот автодом, впервые показанный на выставке «Комтранс-2023», - яркий пример того, как российский автопроизводитель оперативно реагирует на запросы рынка и осваивает новые, даже такие специфические ниши. Остается надеяться, что и другие компании последуют этому примеру, ведь здоровая конкуренция может сделать путешествия в домах на колесах еще доступнее.

Упомянутые модели: ГАЗ NN (от 1 889 400 Р)
Упомянутые марки: ГАЗ
