Дом на колесах от ГАЗа: как в небольшой грузовик уместили целую квартиру?

10 декабря 2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.
Идея собственного дома на колесах, в котором можно отправиться в путешествие по стране, не думая о гостиницах, становится все ближе к реальности. Горьковский автозавод представил свое видение такого транспорта - автодом, построенный на шасси проверенной временем ГАЗели NN. И надо сказать, этот проект заслуживает самого пристального внимания, ведь внутри скрывается полноценное жилое пространство.
Внешне кемпер представляет собой жилой модуль из пластиковых панелей, установленный на раму грузовика. Такое решение простое и технологичное. В отличие от автодомов на базе цельнометаллических фургонов, здесь кабина водителя полностью отделена от жилой зоны - нет ни прохода, ни даже маленького окошка. Попасть внутрь можно по удобной выдвижной лестнице. Снаружи инженеры предусмотрели все необходимое: есть розетки для подключения к внешней сети и разьем для залива воды. А для комфортного отдыха на свежем воздухе над входом растягивается большая выдвижная маркиза, которая защитит и от палящего солнца, и от внезапного дождя.
Но самое интересное, конечно же, внутри. Каждый сантиметр пространства использован с максимальной пользой. Сразу у входа расположен пульт управления, с которого можно контролировать освещение и работу автономной климатической системы. Рядом находится компактный санузел, где уместились душ и туалет. Да, здесь не развернешься, но места вполне достаточно, чтобы принять душ в полный рост, что в дороге - бесценно.
Центральное место в «кают-компании» занимает диван и столик. Последний - настоящая изюминка интерьера. Он оснащен электроприводом и по нажатию кнопки плавно опускается, превращаясь в основание для третьего спального места. Основные же два спальных места расположены друг над другом - они формируются из подушек и спинки дивана. А в большом аэродинамическом обтекателе над кабиной можно хранить постельные принадлежности.
Не забыли и про кухню. Она небольшая, но функциональная: есть газовая плитка для приготовления еды, раковина для мытья посуды и маленький холодильник для хранения продуктов. Все мебельные фасады выполнены из МДФ-панелей с отделкой под темное дерево, что создает ощущение уюта. На всех окнах установлены москитные сетки, так что назойливые насекомые не испортят отдых.
Все механизмы кажутся надежными и продуманными, не требуют лишних усилий при использовании. Качество сборки оставляет приятное впечатление, и кажется, что этот дом на колесах готов к серьезным испытаниям в долгих поездках.
Главный вопрос - цена. Пока ГАЗ не объявил официальную стоимость, но ожидается, что она будет находиться в диапазоне 4-4,5 миллионов рублей. На первый взгляд, сумма немаленькая. Однако если посмотреть на европейские аналоги на базе Mercedes или Citroen, то их цена окажется как минимум вдвое выше. Так что предложение от ГАЗа выглядит весьма конкурентоспособным.
Этот автодом, впервые показанный на выставке «Комтранс-2023», - яркий пример того, как российский автопроизводитель оперативно реагирует на запросы рынка и осваивает новые, даже такие специфические ниши. Остается надеяться, что и другие компании последуют этому примеру, ведь здоровая конкуренция может сделать путешествия в домах на колесах еще доступнее.
Похожие материалы GAZ
-
27.11.2025, 13:24
Российские бренды доминируют на рынке LCV: кто удержал позиции в 2025 году
Рынок легких коммерческих авто резко изменился. Российские марки укрепили лидерство. Иностранцы не смогли навязать конкуренцию. Кто оказался в числе аутсайдеров и почему?Читать далее
-
21.10.2025, 13:58
ГАЗ представил удлиненную версию «Газели НН» с новой базой
Производитель выпустил необычную модификацию популярной модели. Новинка отличается размерами и конструкцией. Подробности о технических особенностях пока держатся в секрете.Читать далее
-
24.09.2025, 22:15
В России запущено локальное производство нового дизельного двигателя для «ГАЗели»
Компания «Нижегородские грузовые автомобили» (входит в структуру Группы ГАЗ) официально запустила локальное производство турбодизельного двигателя G2.5 в Нижнем Новгороде. Проект, частично профинансированный Фондом развития промышленности, стал важным шагом в импортозамещении и технологической независимости российского автопрома.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
22.05.2025, 09:32
«Газель» и «Соболь» теперь можно купить на Ozon
На российском авторынке произошел заметный сдвиг – коммерческие автомобили «Газель» и «Соболь» теперь доступны не только в дилерских центрах, но и на популярном маркетплейсе Ozon. Ранее маркетплейсы торговали только обычными легковушками.Читать далее
-
06.04.2025, 10:03
Дилер рассказал, сколько стоит превратить старую «ГАЗель» в новую
Компания «Луидор» предлагает услугу по обновлению внешнего вида старых моделей: «ГАЗель Next» легким движением руки превращается в современную «ГАЗель NN». Несмотря на солидный объем доработок, изменения в ПТС вносить не требуется.Читать далее
-
20.03.2025, 10:14
Бортовую «ГАЗель e-NN» показали на фото
На Нижегородском автозаводе уже на протяжении нескольких лет поштучно собирают электрические версии «ГАЗели NN». В линейке – полный набор модификаций: от бортовой платформы до микроавтобуса.Читать далее
-
31.01.2025, 14:11
В продаже появились «ГАЗели» и «Соболи» с обновленными моторами
Линейка коммерческих моделей ГАЗ пополнилась автомобилями с двигателями экологического класса Евро-5. Обновленный агрегат доступен для автомобилей 4х2 «Соболь NN» и «Газель NN», а также автобусов «ГАЗель Next» и «ГАЗель Сity».Читать далее
-
10.12.2024, 12:33
На выставке Comtrans-2024 представили полноприводную «ГАЗель 4х4 NN»
Группа ГАЗ в московском Экспоцентре на отраслевой выставке Comtrans-2024 продемонстрировала полноприводный автомобиль семейства «ГАЗель NN». В продажу новинка поступит в начале 2025 года.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
27.11.2025, 13:24
Российские бренды доминируют на рынке LCV: кто удержал позиции в 2025 году
Рынок легких коммерческих авто резко изменился. Российские марки укрепили лидерство. Иностранцы не смогли навязать конкуренцию. Кто оказался в числе аутсайдеров и почему?Читать далее
-
21.10.2025, 13:58
ГАЗ представил удлиненную версию «Газели НН» с новой базой
Производитель выпустил необычную модификацию популярной модели. Новинка отличается размерами и конструкцией. Подробности о технических особенностях пока держатся в секрете.Читать далее
-
24.09.2025, 22:15
В России запущено локальное производство нового дизельного двигателя для «ГАЗели»
Компания «Нижегородские грузовые автомобили» (входит в структуру Группы ГАЗ) официально запустила локальное производство турбодизельного двигателя G2.5 в Нижнем Новгороде. Проект, частично профинансированный Фондом развития промышленности, стал важным шагом в импортозамещении и технологической независимости российского автопрома.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
22.05.2025, 09:32
«Газель» и «Соболь» теперь можно купить на Ozon
На российском авторынке произошел заметный сдвиг – коммерческие автомобили «Газель» и «Соболь» теперь доступны не только в дилерских центрах, но и на популярном маркетплейсе Ozon. Ранее маркетплейсы торговали только обычными легковушками.Читать далее
-
06.04.2025, 10:03
Дилер рассказал, сколько стоит превратить старую «ГАЗель» в новую
Компания «Луидор» предлагает услугу по обновлению внешнего вида старых моделей: «ГАЗель Next» легким движением руки превращается в современную «ГАЗель NN». Несмотря на солидный объем доработок, изменения в ПТС вносить не требуется.Читать далее
-
20.03.2025, 10:14
Бортовую «ГАЗель e-NN» показали на фото
На Нижегородском автозаводе уже на протяжении нескольких лет поштучно собирают электрические версии «ГАЗели NN». В линейке – полный набор модификаций: от бортовой платформы до микроавтобуса.Читать далее
-
31.01.2025, 14:11
В продаже появились «ГАЗели» и «Соболи» с обновленными моторами
Линейка коммерческих моделей ГАЗ пополнилась автомобилями с двигателями экологического класса Евро-5. Обновленный агрегат доступен для автомобилей 4х2 «Соболь NN» и «Газель NN», а также автобусов «ГАЗель Next» и «ГАЗель Сity».Читать далее
-
10.12.2024, 12:33
На выставке Comtrans-2024 представили полноприводную «ГАЗель 4х4 NN»
Группа ГАЗ в московском Экспоцентре на отраслевой выставке Comtrans-2024 продемонстрировала полноприводный автомобиль семейства «ГАЗель NN». В продажу новинка поступит в начале 2025 года.Читать далее