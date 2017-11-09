9 ноября 2017, 12:19
В Euro NCAP разбили восемь новинок рынка
Европейская организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов. На сей раз эксперты проверяли безопасность Citroen C3 Aircross, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Crossland X, Seat Arona, Skoda Karoq, Volvo XC60, VW Polo и T-Roc.
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На втором месте оказался Mitsubishi Eclipse Cross с результатом в 36,9 балла за защиту пассажиров (97%). Правда, защиту грудной клетки заднего пассажира при фронтальном ударе с полным перекрытием оценили на «удовлетворительно».
Дальше по списку идут Volkswagen Polo и T-Roc (по 96%), Seat Arona (95%), Skoda Karoq (93%), Opel Crossland X и Citroen C3 Aircross (по 85%). Ранее лучшим автомобилем осени по версии Euro NCAP стал кроссовер Mazda CX-5.
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