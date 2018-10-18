18 октября 2018, 21:30

В Euro NCAP впервые испытали беспилотники

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Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP впервые организовал серию испытаний автомобильных систем автономного управления. В тестах приняли участие 10 моделей разных производителей.
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Участниками испытаний стали автомобили, оснащенные адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и электронными ограничителями скорости. Всего 10 моделей: Audi A6, BMW 5 Series, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C-Class, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla и Volvo V60.

Эксперты Euro NCAP разработали несколько тестовых сценариев для оценки эффективности каждой из трех указанных выше вспомогательных электронных систем. Выяснилось, что меньше всего вмешиваются в процесс вождения электронные ассистенты DS и BMW, а Tesla, наоборот, слишком полагается на электронику и не оставляет водителю возможности для маневра. Работа помощников других марок была признана оптимальной.

При этом специалисты Euro NCAP лишний раз продемонстрировали, что тестируемые электронные системы – это всего лишь помощники. Водитель ни в коем случае не должен полагаться на них полностью и упускать контроль над дорогой. Например, ни один из участников не смог избежать столкновения в ситуации резкого перестроения впереди идущего автомобиля. Кроме того, эксперты подчеркнули, что промо-материалы BMW и Tesla могут создать у потенциальных клиентов преувеличенное представление о возможностях подобных электронных ассистентов.

По собственной информации 110km.ru
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Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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В Euro NCAP впервые испытали беспилотники
{{material_123692}}Участниками испытаний стали автомобили, оснащенные адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и электронными ограничителями скорости. Всего 10 моделей: Audi A6, BMW 5 Series, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C-Class, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla и Volvo V60.Эксперты Euro NCAP разработали несколько тестовых сценариев для оценки эффективности каждой из трех указанных выше вспомогательных электронных систем. Выяснилось, что меньше всего вмешиваются в процесс вождения электронные ассистенты DS и BMW, а Tesla, наоборот, слишком полагается на электронику и не оставляет водителю возможности для маневра. Работа помощников других марок была признана оптимальной.При этом специалисты Euro NCAP лишний раз продемонстрировали, что тестируемые электронные системы – это всего лишь помощники. Водитель ни в коем случае не должен полагаться на них полностью и упускать контроль над дорогой. Например, ни один из участников не смог избежать столкновения в ситуации резкого перестроения впереди идущего автомобиля. Кроме того, эксперты подчеркнули, что промо-материалы BMW и Tesla могут создать у потенциальных клиентов преувеличенное представление о возможностях подобных электронных ассистентов.
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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