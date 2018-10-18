18 октября 2018, 21:30
В Euro NCAP впервые испытали беспилотники
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Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP впервые организовал серию испытаний автомобильных систем автономного управления. В тестах приняли участие 10 моделей разных производителей.
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Эксперты Euro NCAP разработали несколько тестовых сценариев для оценки эффективности каждой из трех указанных выше вспомогательных электронных систем. Выяснилось, что меньше всего вмешиваются в процесс вождения электронные ассистенты DS и BMW, а Tesla, наоборот, слишком полагается на электронику и не оставляет водителю возможности для маневра. Работа помощников других марок была признана оптимальной.
При этом специалисты Euro NCAP лишний раз продемонстрировали, что тестируемые электронные системы – это всего лишь помощники. Водитель ни в коем случае не должен полагаться на них полностью и упускать контроль над дорогой. Например, ни один из участников не смог избежать столкновения в ситуации резкого перестроения впереди идущего автомобиля. Кроме того, эксперты подчеркнули, что промо-материалы BMW и Tesla могут создать у потенциальных клиентов преувеличенное представление о возможностях подобных электронных ассистентов.
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