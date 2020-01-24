Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
24 января 2020, 06:48

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

  • 558
  • 0
Фото: Jeep
Европейские дилеры Jeep начали принимать заказы на гибридные модификации кроссоверов Renegade и Compass. Пока покупателям предлагают только дорогие версии First Edition. Более доступные комплектации появятся ближе к лету.
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

Фото: Jeep

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

Фото: Jeep

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

Фото: Jeep

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

Фото: Jeep

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

Фото: Jeep

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

Фото: Jeep

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

Фото: Jeep

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass

Фото: Jeep

В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
Ранее мы писали
Компания Jeep представила плагин-гибридную версию рамного внедорожника Wrangler. Новинку продемонстрировали ...
Читать далее
Премьера полноценных гибридных модификаций Jeep Renegade и Compass состоялась в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. До сих пор в линейке американского бренда не было плагин-гибридов, а только гибридная настройка mild hybrid у внедорожника Wrangler. 

Кроссоверы Renegade и Compass построены на одной платформе, потому и гибридная установка у них одна на двоих. В ее состав входит 1,3-литровая бензиновая «турбочетверка» на передней оси и электромотор – на задней. ДВС работает в паре с 6-диапазонным «автоматом», а систему полного привода назвали eAWD. Емкость аккумуляторной батареи составляет 11,4 кВт-ч. В топовой версии First Edition суммарная отдача агрегатов достигает 240 лошадиных сил, а дальность хода на чистой электротяге – 50 километров. Первую «сотню» кроссоверы набирают за 7 секунд. Максимальная скорость равна 200 км/ч.

Внешне гибридные «Джипы» отличаются шильдиками, лючком для подзарядки на левом крыле и синими акцентами в дизайне. На приборной панели место спидометра заняла шкала энергообмена, а на центральной консоли появились дополнительные кнопки для выбора режима движения. Цены на самую дорогую версию First Edition начинаются от 40,9 тыс. евро за гибридный Jeep Renegade и от 45,9 тыс. евро – за Jeep Compass. Весной на рынок выйдут более доступные и менее мощные модификации. До России гибридные «Джипы», скорее всего, не доберутся.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
ясно кисло
Roza22
Появилось фото нового Jeep Renegade
Не понимаю, какой смысл держать в секрете основные характеристики автомобиля? Они там что-то потрясающее готовят? Модель серийная, ходовые качества у нее вполне обычные, ничего особенно шокирующего там быть не может, какой смысл из них тайну делать? Фары -прекрасно, новая решетка радиатора значения не ...
Виталий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Джип
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
В России водители по-прежнему пьют за рулем
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Jeep Compass
Объявления о продаже Jeep Compass
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 90 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
{{material_128574}}Премьера полноценных гибридных модификаций Jeep Renegade и Compass состоялась в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. До сих пор в линейке американского бренда не было плагин-гибридов, а только гибридная настройка mild hybrid у внедорожника Wrangler. Кроссоверы Renegade и Compass построены на одной платформе, потому и гибридная установка у них одна на двоих. В ее состав входит 1,3-литровая бензиновая «турбочетверка» на передней оси и электромотор – на задней. ДВС работает в паре с 6-диапазонным «автоматом», а систему полного привода назвали eAWD. Емкость аккумуляторной батареи составляет 11,4 кВт-ч. В топовой версии First Edition суммарная отдача агрегатов достигает 240 лошадиных сил, а дальность хода на чистой электротяге – 50 километров. Первую «сотню» кроссоверы набирают за 7 секунд. Максимальная скорость равна 200 км/ч.Внешне гибридные «Джипы» отличаются шильдиками, лючком для подзарядки на левом крыле и синими акцентами в дизайне. На приборной панели место спидометра заняла шкала энергообмена, а на центральной консоли появились дополнительные кнопки для выбора режима движения. Цены на самую дорогую версию First Edition начинаются от 40,9 тыс. евро за гибридный Jeep Renegade и от 45,9 тыс. евро – за Jeep Compass. Весной на рынок выйдут более доступные и менее мощные модификации. До России гибридные «Джипы», скорее всего, не доберутся.
2020-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Белгород Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.