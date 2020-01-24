24 января 2020, 06:48
В Европе начались продажи гибридных Jeep Renegade и Compass
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Фото: Jeep
Европейские дилеры Jeep начали принимать заказы на гибридные модификации кроссоверов Renegade и Compass. Пока покупателям предлагают только дорогие версии First Edition. Более доступные комплектации появятся ближе к лету.
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
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Кроссоверы Renegade и Compass построены на одной платформе, потому и гибридная установка у них одна на двоих. В ее состав входит 1,3-литровая бензиновая «турбочетверка» на передней оси и электромотор – на задней. ДВС работает в паре с 6-диапазонным «автоматом», а систему полного привода назвали eAWD. Емкость аккумуляторной батареи составляет 11,4 кВт-ч. В топовой версии First Edition суммарная отдача агрегатов достигает 240 лошадиных сил, а дальность хода на чистой электротяге – 50 километров. Первую «сотню» кроссоверы набирают за 7 секунд. Максимальная скорость равна 200 км/ч.
Внешне гибридные «Джипы» отличаются шильдиками, лючком для подзарядки на левом крыле и синими акцентами в дизайне. На приборной панели место спидометра заняла шкала энергообмена, а на центральной консоли появились дополнительные кнопки для выбора режима движения. Цены на самую дорогую версию First Edition начинаются от 40,9 тыс. евро за гибридный Jeep Renegade и от 45,9 тыс. евро – за Jeep Compass. Весной на рынок выйдут более доступные и менее мощные модификации. До России гибридные «Джипы», скорее всего, не доберутся.
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Не понимаю, какой смысл держать в секрете основные характеристики автомобиля? Они там что-то потрясающее готовят? Модель серийная, ходовые качества у нее вполне обычные, ничего особенно шокирующего там быть не может, какой смысл из них тайну делать? Фары -прекрасно, новая решетка радиатора значения не ...
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