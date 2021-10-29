В Европе начнут ставить ограничители скорости на все машины
В Европе были ужесточены требования безопасности на дорогах, в рамках их соблюдения все новые легковые и грузовые машины с 2022 года будут оборудоваться автоматическими ограничителями скорости. А с 2024 года все транспортные средства, которые будут впервые ставиться на учет, должны будут иметь автоограничитель скорости.
Какие машины попадают под новые правила
На данный момент требование касается только машин, поставляемых на европейский рынок, но предполагается, что требование в дальнейшем будет расширено на все новые автомобили.
Принцип работы новой системы довольно прост – при нарушении скоростного режима, или же при фиксации опасного вождения, умная система безопасности оповестит водителя звуковым или вибросигналом.
В машинах будет применяться электронная карта ISA, на которой будет содержаться вся информация о ПДД, ограничениях скорости, знаках для различных дорог и участков. То есть машина будет хорошо ориентироваться в том, где сейчас находиться и какие правила дорожного движения обязан соблюдать водитель именно на этом участке дороги.
Информации о том, какие компании начали установку ограничителей скорости пока нет, но в СМИ предполагают, что это будут прежде всего Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Volkswagen и Hyundai. Все эти бренды сотрудничают с компанией-разработчиком нового софта HERE, поэтому логично думать, что они станут первыми, кто получит новое ПО.
- 400 000 РFord Focus 2010 в Москве
- 295 000 РDodge Stratus 2004 в Москве
- 950 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 140 000 РГАЗ Соболь 2752 2006 в Москве
- 895 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 750 000 РFord Focus 2012 в Москве
- 6 769 988 РToyota Sienna 2021 в Москве
- 599 000 РMercedes W123 1976 в Москве
- 2 680 000 РChevrolet Express 2013 в Москве
- 2 880 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
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