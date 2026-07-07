Новый предупреждающий знак ПДД: что означает и где можно встретить — разъяснение эксперта

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 15:23

В Европе появился новый дорожный знак P-33: что это значит для российских водителей

В Европе появился новый дорожный знак P-33: что это значит для российских водителей

Новый предупреждающий знак ПДД: что означает и где можно встретить — разъяснение эксперта

В Европе появился новый дорожный знак P-33: что это значит для российских водителей

В европейских странах внедряют предупреждающий знак P-33, который информирует о зонах с плохой видимостью. Россия может последовать этому примеру, что способно повлиять на безопасность и привычные правила для водителей уже в ближайшие годы.

В европейских странах внедряют предупреждающий знак P-33, который информирует о зонах с плохой видимостью. Россия может последовать этому примеру, что способно повлиять на безопасность и привычные правила для водителей уже в ближайшие годы.

В последние годы европейские страны начали вводить принципиально новый дорожный знак P‑33, который предупреждает водителей о зонах с ограниченной видимостью. Этот шаг отражает растущий тренд на повышение безопасности дорожного движения и стремление к более понятным наглядным решениям. Для России, где пока действует знак 1.33 «Прочие опасности», появление аналога P‑33 может стать вопросом времени.

Первоначально концепция знака была разработана во Франции, где специалисты по безопасности пришли к выводу, что старые пиктограммы не соответствуют современным требованиям. Испания быстро подхватила инициативу, официально закрепив новый индекс P‑33. В отличие от прежних обозначений, где автомобиль окружали точки, что часто вызывало путаницу с другими угрозами, новый знак выполнен в виде силуэта машины, переходящего в горизонтальные полосы, что указывает на туман или дымку впереди.

Внешне P‑33 выглядит как классический предупреждающий знак: белый треугольник с красной каймой и стилизованным изображением автомобиля, растворяющегося в полосах. Подобный подход позволяет водителю мгновенно понять, что впереди участок с плохой видимостью — из‑за тумана, смога, задымления или естественных погодных условий. В России для подобных ситуаций используется знак 1.33 с дополнительной табличкой, однако такой способ считается менее эффективным: водителю приходится читать мелкий текст, что отвлекает от дороги.

Главное отличие P‑33 — его уникальность и простота восприятия. В отличие от абстрактного восклицательного знака, новый символ не требует пояснений и понятен даже тем, кто не владеет языком страны. Это особенно важно для транзитных маршрутов и международных перевозок. Как отмечают эксперты, на скоростных трассах водителю нужна всего доля секунды, чтобы распознать знак и принять меры: снизить скорость, увеличить дистанцию, включить противотуманные фары.

Вопрос о внедрении P‑33 в России напрямую связан с участием страны в Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах. Документ не обязывает мгновенно копировать европейские стандарты, но способствует интеграции наиболее эффективных решений. Поэтому появление такого знака в российских ГОСТах выглядит логичным шагом, учитывая передовой международный опыт и реальные условия на дорогах.

Практика показывает, что специализированные и понятные знаки повышают внимание водителей и снижают риск аварийных ситуаций в сложных климатических условиях. Важно отметить, что в России есть значительные участки, где туман и задымление — не редкость, особенно вблизи водоёмов и лесных массивов. Введение нового знака может стать дополнительной мерой для повышения безопасности, а также облегчить навигацию для иностранных водителей.

В целом появление P‑33 может стать важным шагом к унификации дорожных стандартов и повышению безопасности на российских дорогах. Согласно имеющимся данным, внедрение новых визуальных символов уже позволило снизить количество аварий на туманных участках в ряде стран. Для России это может означать не только повышение безопасности, но и упрощение адаптации к международным требованиям для отечественных и зарубежных водителей.

Кстати, вопросы безопасности на дорогах и трактовки ПДД регулярно становятся предметом обсуждения. Например, недавно разбиралась ситуация с объездом ямы через сплошную линию - Верховный суд дал разъяснения по этому поводу .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet A8: первый седан бренда выходит на рынок с новыми деталями
Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Республика Татарстан Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться