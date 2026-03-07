BYD запускает ультрабыструю зарядку и инновационные аккумуляторы — Европа готовится к переменам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 марта 2026, 20:22

В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка

В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка

BYD запускает ультрабыструю зарядку и инновационные аккумуляторы — Европа готовится к переменам

В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка

BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.

BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.

Появление аккумуляторов второго поколения BYD Blade (Blade 2.0) и запуск сети сверхбыстрых зарядных станций Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе — это событие, которое может стать поворотным моментом для всей индустрии электромобилей. Китайский производитель не просто расширяет географию своих технологий, а фактически бросает вызов устоявшимся стандартам и привычным игрокам рынка.

Главная особенность новой батареи BYD Blade 2.0 — невероятная скорость зарядки: от 10% до 97% всего за девять минут. Для европейских автолюбителей это означает, что долгие остановки на зарядных станциях могут уйти в прошлое. Благодаря подключению к сети Flash Charging, способной выдавать до 1500 кВт, BYD делает процесс зарядки максимально удобным и существенно экономит время владельцев электромобилей.

Эксперты отмечают, что появление подобных технологий в Европе может привести к пересмотру подходов к развитию зарядной инфраструктуры. Если раньше европейские производители делали акцент на постепенном увеличении эффективности зарядных станций, то теперь им придется реагировать на стремительный технологический прорыв со стороны BYD. Это может способствовать внедрению новых стандартов и повышению требований к безопасности и совместимости оборудования.

Интересно, что китайские автокомпании уже не первый год демонстрируют впечатляющие темпы развития в области аккумуляторов и зарядных устройств. Однако до сих пор большинство этих инноваций оставались внутри Китая. Теперь европейский пользователь впервые получил возможность на практике оценить, насколько эффективны и надежны такие решения. Как пишет Autoevolution, BYD не скрывает своих амбиций и намерен активно конкурировать с лидерами рынка, включая Tesla.

В череде этих перемен стоит помнить, что и другие мировые бренды не стоят на месте. Например, недавно Lexus объявил о выходе своего первого электрического седана ES на европейский рынок, что также стало знаковым событием для бизнес-сегмента. Подробнее о том, как японские производители реагируют на новые вызовы, можно узнать в материале о запуске Lexus ES в Европе - подробности о стратегии Lexus .

Появление BYD Blade 2.0 и ультрабыстрой зарядной сети в Европе может стать катализатором всего рынка электромобилей. В ближайшие годы можно ожидать не только роста конкуренции, но и появления новых стандартов, которые изменят привычные представления о скорости и удобстве зарядки. Для европейских автолюбителей это шанс привлечь к себе технологии, которые еще недавно казались фантастикой.

Упомянутые марки: BYD, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид, Тесла

Похожие материалы Бид, Тесла

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Тула Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться