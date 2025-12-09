Роскошный кемпер Morelo Grand Empire: квартира на колесах за 760 тысяч евро

9 декабря 2025, 12:52
На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто
На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто
На продажу выставили уникальный кемпер. Это настоящий дворец на колесах. Внутри есть даже гараж для машины. Его пробег совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте все подробности об этом монстре.
На европейском рынке подержанных автомобилей появилось уникальное предложение для состоятельных путешественников - почти новый дом на колесах Morelo Grand Empire 118 GSO Liner. Этот гигантский кемпер, выпущенный в 2023 году, представляет собой настоящий дворец на колесах, построенный на шасси тяжелого грузовика Mercedes-Benz Actros 1853L.
Под капотом этого мобильного дома скрывается мощный дизельный двигатель обьемом 12,8 литра, развивающий 530 лошадиных сил. В паре с автоматической коробкой передач он обеспечивает плавное и уверенное движение, несмотря на внушительные габариты: почти 12 метров в длину, 2,55 метра в ширину и 3,86 метра в высоту. При полной массе в 18 тонн для управления этим автодомом потребуются водительские права категории C. Пробег у экземпляра символический - всего 5 592 километра, что говорит о его состоянии, близком к идеальному.
Главная изюминка Morelo Grand Empire - это встроенный гараж в задней части, способный вместить небольшой легковой автомобиль. Это решение позволяет владельцам с комфортом исследовать города и окрестности, оставляя основной «дом» на стоянке. Для удобства погрузки и выгрузки машины гараж оборудован лебедкой.
Внутреннее пространство кемпера поражает роскошью и функциональностью. Жилая зона и кухня могут увеличиваться в ширину на 45 сантиметров благодаря выдвижной секции, создавая ощущение просторной квартиры. Интерьер отделан высококачественными материалами, а в гостиной установлены пять роскошных кресел с функциями массажа и подогрева. Для развлечения предусмотрены Smart-телевизоры в гостиной и спальне, а также спутниковая антенна.
Кухонный блок оснащен по последнему слову техники: индукционная варочная панель, комбинированная духовка, посудомоечная машина и большой холодильник объемом 172 литра с морозильной камерой. Рабочая поверхность выполнена из минерального камня. Ванная комната включает в себя отдельную душевую кабину, туалет и большую раковину. Запас чистой воды составляет 410 литров, а бак для сточных вод вмещает 280 литров.
Спальных мест в кемпере четыре. В задней части расположена основная спальня с большой двуспальной кроватью, оснащенной ортопедическим матрасом и комфортным реечным основанием. Еще два человека могут разместиться на подъемной кровати над кабиной водителя. Для хранения вещей предусмотрены многочисленные шкафы и гардероб.
Комфорт в пути и на стоянке обеспечивают пневматическая подвеска, система стабилизации, подогрев полов, климат-контроль и солнечные панели на крыше. Водителю помогают многочисленные электронные ассистенты, включая систему кругового обзора 360°, навигацию, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Стоимость этого мобильного чуда составляет 759 999 евро или без малого 70 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
Похожие материалы
-
09.12.2025, 12:41
Электрический мотоцикл Aurus Merlon из кортежа президента стал доступен для заказа
Роскошный бренд Aurus удивил всех. Теперь можно заказать новый мотоцикл. Это эксклюзивная электрическая модель Merlon. Она впервые появилась на публике недавно. Узнайте подробности о новинке первыми. Стать владельцем может не каждый.Читать далее
-
09.12.2025, 12:31
Ford и Renault будут вместе выпускать доступные автомобили в Европе
Два автогиганта заключили важное соглашение. Ford и Renault готовят совместный проект. Они выпустят новые доступные электромобили. Производство наладят в Европе. Что это значит для автомобильного рынка?Читать далее
-
09.12.2025, 11:49
В Сургуте создали уникальный внедорожный автодом на базе Pinzgauer 712
В Сургуте появился необычный автодом, построенный на базе легендарного Pinzgauer 712. Проект разрабатывали более двух лет, уделяя внимание каждой детали. Вездеход получил новый двигатель и современный кузов. Управлять им можно с обычными правами категории B. Внутри скрывается множество сюрпризов.Читать далее
-
09.12.2025, 11:02
Путешествия без границ: новый прицеп NoBo 20.9 Beast Mode удивляет возможностями
В 2026 году линейка No Boundaries от Forest River снова удивляет. Новый прицеп 20.9 Beast Mode обещает больше комфорта и автономии. Внутри — свежие решения для семейных и одиночных поездок. Чем еще удивит новинка? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
-
09.12.2025, 09:41
В России создали новый погрузчик «Универсал Robust» для трактора Solis
В России создали новый погрузчик. Он предназначен для тракторов Solis. Техника получила повышенный запас прочности. Грузоподъемность агрегата впечатляет. Узнайте больше о его характеристиках.Читать далее
-
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
Похожие материалы
-
09.12.2025, 12:41
Электрический мотоцикл Aurus Merlon из кортежа президента стал доступен для заказа
Роскошный бренд Aurus удивил всех. Теперь можно заказать новый мотоцикл. Это эксклюзивная электрическая модель Merlon. Она впервые появилась на публике недавно. Узнайте подробности о новинке первыми. Стать владельцем может не каждый.Читать далее
-
09.12.2025, 12:31
Ford и Renault будут вместе выпускать доступные автомобили в Европе
Два автогиганта заключили важное соглашение. Ford и Renault готовят совместный проект. Они выпустят новые доступные электромобили. Производство наладят в Европе. Что это значит для автомобильного рынка?Читать далее
-
09.12.2025, 11:49
В Сургуте создали уникальный внедорожный автодом на базе Pinzgauer 712
В Сургуте появился необычный автодом, построенный на базе легендарного Pinzgauer 712. Проект разрабатывали более двух лет, уделяя внимание каждой детали. Вездеход получил новый двигатель и современный кузов. Управлять им можно с обычными правами категории B. Внутри скрывается множество сюрпризов.Читать далее
-
09.12.2025, 11:02
Путешествия без границ: новый прицеп NoBo 20.9 Beast Mode удивляет возможностями
В 2026 году линейка No Boundaries от Forest River снова удивляет. Новый прицеп 20.9 Beast Mode обещает больше комфорта и автономии. Внутри — свежие решения для семейных и одиночных поездок. Чем еще удивит новинка? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
-
09.12.2025, 09:41
В России создали новый погрузчик «Универсал Robust» для трактора Solis
В России создали новый погрузчик. Он предназначен для тракторов Solis. Техника получила повышенный запас прочности. Грузоподъемность агрегата впечатляет. Узнайте больше о его характеристиках.Читать далее
-
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве