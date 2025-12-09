Роскошный кемпер Morelo Grand Empire: квартира на колесах за 760 тысяч евро

На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто

На продажу выставили уникальный кемпер. Это настоящий дворец на колесах. Внутри есть даже гараж для машины. Его пробег совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте все подробности об этом монстре.

На европейском рынке подержанных автомобилей появилось уникальное предложение для состоятельных путешественников - почти новый дом на колесах Morelo Grand Empire 118 GSO Liner. Этот гигантский кемпер, выпущенный в 2023 году, представляет собой настоящий дворец на колесах, построенный на шасси тяжелого грузовика Mercedes-Benz Actros 1853L.

Под капотом этого мобильного дома скрывается мощный дизельный двигатель обьемом 12,8 литра, развивающий 530 лошадиных сил. В паре с автоматической коробкой передач он обеспечивает плавное и уверенное движение, несмотря на внушительные габариты: почти 12 метров в длину, 2,55 метра в ширину и 3,86 метра в высоту. При полной массе в 18 тонн для управления этим автодомом потребуются водительские права категории C. Пробег у экземпляра символический - всего 5 592 километра, что говорит о его состоянии, близком к идеальному.

Фото: AutoScout

Главная изюминка Morelo Grand Empire - это встроенный гараж в задней части, способный вместить небольшой легковой автомобиль. Это решение позволяет владельцам с комфортом исследовать города и окрестности, оставляя основной «дом» на стоянке. Для удобства погрузки и выгрузки машины гараж оборудован лебедкой.

Внутреннее пространство кемпера поражает роскошью и функциональностью. Жилая зона и кухня могут увеличиваться в ширину на 45 сантиметров благодаря выдвижной секции, создавая ощущение просторной квартиры. Интерьер отделан высококачественными материалами, а в гостиной установлены пять роскошных кресел с функциями массажа и подогрева. Для развлечения предусмотрены Smart-телевизоры в гостиной и спальне, а также спутниковая антенна.

Кухонный блок оснащен по последнему слову техники: индукционная варочная панель, комбинированная духовка, посудомоечная машина и большой холодильник объемом 172 литра с морозильной камерой. Рабочая поверхность выполнена из минерального камня. Ванная комната включает в себя отдельную душевую кабину, туалет и большую раковину. Запас чистой воды составляет 410 литров, а бак для сточных вод вмещает 280 литров.

Фото: AutoScout

Спальных мест в кемпере четыре. В задней части расположена основная спальня с большой двуспальной кроватью, оснащенной ортопедическим матрасом и комфортным реечным основанием. Еще два человека могут разместиться на подъемной кровати над кабиной водителя. Для хранения вещей предусмотрены многочисленные шкафы и гардероб.

Комфорт в пути и на стоянке обеспечивают пневматическая подвеска, система стабилизации, подогрев полов, климат-контроль и солнечные панели на крыше. Водителю помогают многочисленные электронные ассистенты, включая систему кругового обзора 360°, навигацию, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Стоимость этого мобильного чуда составляет 759 999 евро или без малого 70 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.