Роскошный кемпер Morelo Grand Empire: квартира на колесах за 760 тысяч евро

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 12:52

На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто

На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто

Роскошный кемпер Morelo Grand Empire: квартира на колесах за 760 тысяч евро

На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто

На продажу выставили уникальный кемпер. Это настоящий дворец на колесах. Внутри есть даже гараж для машины. Его пробег совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте все подробности об этом монстре.

На продажу выставили уникальный кемпер. Это настоящий дворец на колесах. Внутри есть даже гараж для машины. Его пробег совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте все подробности об этом монстре.

На европейском рынке подержанных автомобилей появилось уникальное предложение для состоятельных путешественников - почти новый дом на колесах Morelo Grand Empire 118 GSO Liner. Этот гигантский кемпер, выпущенный в 2023 году, представляет собой настоящий дворец на колесах, построенный на шасси тяжелого грузовика Mercedes-Benz Actros 1853L.

Под капотом этого мобильного дома скрывается мощный дизельный двигатель обьемом 12,8 литра, развивающий 530 лошадиных сил. В паре с автоматической коробкой передач он обеспечивает плавное и уверенное движение, несмотря на внушительные габариты: почти 12 метров в длину, 2,55 метра в ширину и 3,86 метра в высоту. При полной массе в 18 тонн для управления этим автодомом потребуются водительские права категории C. Пробег у экземпляра символический - всего 5 592 километра, что говорит о его состоянии, близком к идеальному.

Фото: AutoScout

Главная изюминка Morelo Grand Empire - это встроенный гараж в задней части, способный вместить небольшой легковой автомобиль. Это решение позволяет владельцам с комфортом исследовать города и окрестности, оставляя основной «дом» на стоянке. Для удобства погрузки и выгрузки машины гараж оборудован лебедкой.

Внутреннее пространство кемпера поражает роскошью и функциональностью. Жилая зона и кухня могут увеличиваться в ширину на 45 сантиметров благодаря выдвижной секции, создавая ощущение просторной квартиры. Интерьер отделан высококачественными материалами, а в гостиной установлены пять роскошных кресел с функциями массажа и подогрева. Для развлечения предусмотрены Smart-телевизоры в гостиной и спальне, а также спутниковая антенна.

Кухонный блок оснащен по последнему слову техники: индукционная варочная панель, комбинированная духовка, посудомоечная машина и большой холодильник объемом 172 литра с морозильной камерой. Рабочая поверхность выполнена из минерального камня. Ванная комната включает в себя отдельную душевую кабину, туалет и большую раковину. Запас чистой воды составляет 410 литров, а бак для сточных вод вмещает 280 литров.

Фото: AutoScout

Спальных мест в кемпере четыре. В задней части расположена основная спальня с большой двуспальной кроватью, оснащенной ортопедическим матрасом и комфортным реечным основанием. Еще два человека могут разместиться на подъемной кровати над кабиной водителя. Для хранения вещей предусмотрены многочисленные шкафы и гардероб.

Комфорт в пути и на стоянке обеспечивают пневматическая подвеска, система стабилизации, подогрев полов, климат-контроль и солнечные панели на крыше. Водителю помогают многочисленные электронные ассистенты, включая систему кругового обзора 360°, навигацию, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Стоимость этого мобильного чуда составляет 759 999 евро или без малого 70 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Сочи Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться