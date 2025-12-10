Легендарный УАЗ превратили в дом на колесах: что внутри этого монстра бездорожья?

10 декабря 2025, 08:02
В Европе продают УАЗ «Буханку» для выживания в апокалипсис
Уникальный УАЗ «Буханка» появился в продаже в Нидерландах. Его серьезно доработали для путешествий. Автомобиль получил множество полезных опций. Он готов к полному бездорожью. Узнайте цену этого внедорожного дома.
Легендарный УАЗ-3909, более известный в народе как «Буханка», продолжает удивлять своей популярностью далеко за пределами России. Этот утилитарный фургон, чья конструкция почти не менялась десятилетиями, стал культовой основой для создания самых невероятных проектов. Один из таких экземпляров, подготовленный для полной автономии в дикой природе, недавно выставили на продажу в Нидерландах. Этот автомобиль - яркий пример того, как из простой «рабочей лошадки» можно сделать настоящий экспедиционный дом на колесах.
В основе проекта лежит пятиместная версия УАЗ «Буханка» в исполнении «Экспедиция». Уже с завода такие машины неплохо подготовлены к трудностям, но голландские специалисты пошли гораздо дальше. Внедорожник получил комплексную антикоррозийную обработку Dinitrol, которая защитила кузов и раму как снаружи, так и изнутри. Стандартная система полного привода с понижающей передачей дополнена электронной блокировкой заднего дифференциала, что значительно повышает проходимость на сложном рельефе.
Ключевые доработки коснулись шасси и внешнего вида. Автомобиль оснастили лифт-комплектом подвески и амортизаторами от известного производителя RIFF, а также установили рулевой демпфер для лучшей управляемости. Стандартные колеса уступили место увеличенным внедорожным шинам на специальных дисках, прикрытых широкими брызговиками. Силовой обвес включает мощную лебедку с дистанционным управлением, а освещение полностью светодиодное: от основной оптики до дополнительной балки на крыше и рабочих фонарей сзади.
Но главная особенность этого УАЗа - его приспособленность к жизни вдали от цивилизации. На огромном экспедиционном багажнике закреплены не только вместительные кофры для снаряжения, но и три выдвижных солнечных панели. Они питают бортовую аккумуляторную систему, от которой работает все оборудование: компрессор, холодильник с функцией заморозки и другая техника. Для бытовых нужд предусмотрен 100-литровый бак для воды с бойлером для подогрева, а также выносной душ. Готовить еду можно на удобной выдвижной кухне, интегрированной в салон.
Несмотря на утилитарный характер, интерьер не остался без внимания. Для комфортного отдыха на крыше установлена большая четырехместная палатка. Внутри появилась современная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а за качественный звук отвечает аудиосистема с усилителем и динамиками JBL. Для удобства маневрирования установлена камера заднего вида. В объявлении указано, что автомобиль зарегистрирован как коммерческий транспорт. За свой дом на колесах нынешний владелец просит 32 500 евро или порядка 3 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Причем указанная цена не включает НДС, что является стандартной практикой в Европе.
