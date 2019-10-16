16 октября 2019, 13:56
В Европе продажи Lada упали на 40%
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В сентябре 2019 года европейские дилеры Lada реализовали сообща лишь 204 автомобиля или на 38,6% меньше, чем в сентябре прошлого года. Объем продаж российской марки оказался даже ниже, чем у Bentley.
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С января по сентябрь 2019 года в Евросоюзе было продано 3 814 автомобилей Lada или на 7,9% меньше, чем годом ранее. На долю российской марки приходится только 0,03% европейского авторынка.
Весной 2019 года АвтоВАЗ решил приостановить поставки автомобилей Lada в Европу. Эта вынужденная мера была связана с ужесточением экологических норм и введением осенью 2018-го нового протокола WLTP. Автомобили АвтоВАЗа уже не соответствуют современным европейским требованиям. И хотя продавать такие машины можно, автовладельцы должны платить за них повышенный транспортный налог. Таким образом, автомобили Lada лишились главного конкурентного преимущества – невысокой стоимости владения.
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Комментарии пользователей
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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