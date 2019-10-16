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16 октября 2019, 13:56

В Европе продажи Lada упали на 40%

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В сентябре 2019 года европейские дилеры Lada реализовали сообща лишь 204 автомобиля или на 38,6% меньше, чем в сентябре прошлого года. Объем продаж российской марки оказался даже ниже, чем у Bentley.
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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), в странах Евросоюза в минувшем сентябре продажи Lada стремительно рухнули после августовского взлета. Если в августе европейские дилеры реализовали 786 экземпляров Lada (+36,4% к АППГ), то в сентябре – лишь 204 автомобиля (-38,6%). Для сравнения, другая бюджетная марка концерна Renault Group – румынская Dacia в сентябре разошлась тиражом 37 228 экземпляров (+23,1%). У самого Renault было продано вдвое больше (85 538 экз., +30,3%). Меньше, чем у Lada оказалось только у марки спортивных автомобилей Alpine – 99 экземпляров (+102%).

С января по сентябрь 2019 года в Евросоюзе было продано 3 814 автомобилей Lada или на 7,9% меньше, чем годом ранее. На долю российской марки приходится только 0,03% европейского авторынка.

Весной 2019 года АвтоВАЗ решил приостановить поставки автомобилей Lada в Европу. Эта вынужденная мера была связана с ужесточением экологических норм и введением осенью 2018-го нового протокола WLTP. Автомобили АвтоВАЗа уже не соответствуют современным европейским требованиям. И хотя продавать такие машины можно, автовладельцы должны платить за них повышенный транспортный налог. Таким образом, автомобили Lada лишились главного конкурентного преимущества – невысокой стоимости владения.

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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
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В Европе продажи Lada упали на 40%
{{material_123305}}Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), в странах Евросоюза в минувшем сентябре продажи Lada стремительно рухнули после августовского взлета. Если в августе европейские дилеры реализовали 786 экземпляров Lada (+36,4% к АППГ), то в сентябре – лишь 204 автомобиля (-38,6%). Для сравнения, другая бюджетная марка концерна Renault Group – румынская Dacia в сентябре разошлась тиражом 37 228 экземпляров (+23,1%). У самого Renault было продано вдвое больше (85 538 экз., +30,3%). Меньше, чем у Lada оказалось только у марки спортивных автомобилей Alpine – 99 экземпляров (+102%).С января по сентябрь 2019 года в Евросоюзе было продано 3 814 автомобилей Lada или на 7,9% меньше, чем годом ранее. На долю российской марки приходится только 0,03% европейского авторынка.Весной 2019 года АвтоВАЗ решил приостановить поставки автомобилей Lada в Европу. Эта вынужденная мера была связана с ужесточением экологических норм и введением осенью 2018-го нового протокола WLTP. Автомобили АвтоВАЗа уже не соответствуют современным европейским требованиям. И хотя продавать такие машины можно, автовладельцы должны платить за них повышенный транспортный налог. Таким образом, автомобили Lada лишились главного конкурентного преимущества – невысокой стоимости владения.
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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