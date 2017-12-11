11 декабря 2017, 20:41

В Европе стартовал прием заказов на новый Mercedes-Benz CLS

На европейском рынке немецкий автопроизводитель озвучил стоимость Mercedes-Benz CLS нового поколения и открыл приём предзаказа на новинку. «Живые» продажи автомобиля нового поколения анонсированы на март 2018 года.
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  В Европе стартовал прием заказов на новый Mercedes-Benz CLS Mercedes Benz CLC-класс В Европе стартовал прием заказов на новый Mercedes-Benz CLS Mercedes Benz CLC-класс В Европе стартовал прием заказов на новый Mercedes-Benz CLS
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Новинка предлагается с дизельными моторами объемом 3 литра, но разной мощности – 286 и 340 л.с., а также с бензиновым 6-цилиндровым 3-литровым агрегатом производительностью 367 л.с. Последний предлагается со встроенным стартер-генератором и электрокомпрессором eZV.
 
Все версии модели будут оснащаться исключительно полным приводом и 9-диапазонной автоматической.

Напомним, что на родном рынке Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic с 286-сильным агрегатом предлагается по цене 68 127 евро (4,78 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ). Комплектация модели новой генерации с 340-сильным двигателем получила ценник 72 506 евро, то есть зашкалила за 5,1 млн рублей.
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес СЛС

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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В Европе стартовал прием заказов на новый Mercedes-Benz CLS
{{material_120878}}Новинка предлагается с дизельными моторами объемом 3 литра, но разной мощности – 286 и 340 л.с., а также с бензиновым 6-цилиндровым 3-литровым агрегатом производительностью 367 л.с. Последний предлагается со встроенным стартер-генератором и электрокомпрессором eZV. Все версии модели будут оснащаться исключительно полным приводом и 9-диапазонной автоматической.Напомним, что на родном рынке Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic с 286-сильным агрегатом предлагается по цене 68 127 евро (4,78 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ). Комплектация модели новой генерации с 340-сильным двигателем получила ценник 72 506 евро, то есть зашкалила за 5,1 млн рублей.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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