Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 13:11

В Европе стартует новый Suzuki Across: он неприлично похож на Toyota RAV4

Почему Suzuki не боится копировать Toyota RAV4 для европейского рынка

Suzuki вновь выпускает кроссовер Across для Европы, который практически полностью повторяет Toyota RAV4 шестого поколения. Что грозит рынку, какие отличия и почему японцы не опасаются последствий - разбираемся в деталях.

Новость о запуске второго поколения Suzuki Across для Европы не может остаться незамеченной среди российских автолюбителей. Причина проста: на фоне ограниченного выбора и постоянных изменений на рынке, любые шаги крупных брендов в ЕС могут повлиять на стратегию и ассортимент в России. Особенно когда речь идет о таких популярных моделях, как Toyota RAV4, которая давно считается эталоном в своем классе.

В 2020 году Suzuki и Toyota заключили соглашение, позволившее первой компании использовать платформу и технологии RAV4 для создания собственного кроссовера. Так появился Suzuki Across, который сразу же вызвал споры из-за своей схожести с оригиналом. Теперь, спустя несколько лет, история повторяется: Suzuki официально представила второе поколение Across, вновь построенное на базе свежей версии Toyota RAV4. Для европейских покупателей это означает, что на рынке останется еще один вариант популярного кроссовера, но с минимальными отличиями.

Фото: Suzuki

Внешне новый Suzuki Across практически не отличается от Toyota RAV4. Основные различия сводятся к шильдикам на решетке радиатора, багажной двери и рулевом колесе. Все остальные элементы дизайна, включая форму кузова, оптику и даже оформление салона, полностью повторяют оригинал. Такой подход позволяет Suzuki быстро выводить на рынок актуальные модели без затрат на разработку с нуля, но вызывает вопросы о самостоятельности бренда и его будущем.

Техническая часть тоже не преподносит сюрпризов. Across второго поколения оснащается гибридной системой, позаимствованной у RAV4 шестого поколения. В ее основе - 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., а также два электромотора: 204 л.с. спереди и 55 л.с. сзади. Суммарная отдача превышает 300 лошадиных сил, а запас хода на электротяге достигает 100 километров. Привод - полный, что особенно важно для европейских дорог и климата.

Интересно, что несмотря на практически полное копирование Toyota RAV4, Suzuki не сталкивается с юридическими или рыночными проблемами. Причина кроется в официальном партнерстве между двумя компаниями, которое позволяет им свободно обмениваться технологиями и платформами. Для покупателей это означает возможность выбора между двумя почти идентичными автомобилями, отличающимися лишь эмблемой и, возможно, ценой.

Фото: Suzuki

О стоимости нового Suzuki Across пока известно немного. Первая генерация кроссовера в Европе стартует от 52 795 евро, что эквивалентно примерно 4,9 миллиона рублей. Ожидается, что обновленная версия будет стоить не дешевле, учитывая современные технологии и высокий уровень оснащения. Для сравнения, аналогичный Toyota RAV4 в Европе стоит примерно столько же, что делает выбор между двумя моделями вопросом личных предпочтений и лояльности к бренду.

Стоит отметить, что в ближайшее время Suzuki планирует вывести на рынок еще одну модель с именем Across, но уже на собственной платформе Victoris. Однако для Европы этот вариант недоступен - здесь ставка делается исключительно на проверенную связку с Toyota. Такой подход позволяет Suzuki удерживать позиции на рынке, не рискуя с экспериментами и не тратя ресурсы на разработку новых решений.

Для российского рынка эта новость может стать сигналом: несмотря на все сложности, крупные японские бренды продолжают искать пути для расширения присутствия в Европе, используя максимально прагматичные схемы. В условиях, когда многие западные компании покинули Россию, подобные альянсы могут стать примером для локальных производителей или импортеров, желающих быстро адаптироваться к новым реалиям.

Упомянутые марки: Suzuki, Toyota
