Почему Suzuki не боится копировать Toyota RAV4 для европейского рынка

В Европе стартует новый Suzuki Across: он неприлично похож на Toyota RAV4

Suzuki вновь выпускает кроссовер Across для Европы, который практически полностью повторяет Toyota RAV4 шестого поколения. Что грозит рынку, какие отличия и почему японцы не опасаются последствий - разбираемся в деталях.

Новость о запуске второго поколения Suzuki Across для Европы не может остаться незамеченной среди российских автолюбителей. Причина проста: на фоне ограниченного выбора и постоянных изменений на рынке, любые шаги крупных брендов в ЕС могут повлиять на стратегию и ассортимент в России. Особенно когда речь идет о таких популярных моделях, как Toyota RAV4, которая давно считается эталоном в своем классе.

В 2020 году Suzuki и Toyota заключили соглашение, позволившее первой компании использовать платформу и технологии RAV4 для создания собственного кроссовера. Так появился Suzuki Across, который сразу же вызвал споры из-за своей схожести с оригиналом. Теперь, спустя несколько лет, история повторяется: Suzuki официально представила второе поколение Across, вновь построенное на базе свежей версии Toyota RAV4. Для европейских покупателей это означает, что на рынке останется еще один вариант популярного кроссовера, но с минимальными отличиями.

Фото: Suzuki

Внешне новый Suzuki Across практически не отличается от Toyota RAV4. Основные различия сводятся к шильдикам на решетке радиатора, багажной двери и рулевом колесе. Все остальные элементы дизайна, включая форму кузова, оптику и даже оформление салона, полностью повторяют оригинал. Такой подход позволяет Suzuki быстро выводить на рынок актуальные модели без затрат на разработку с нуля, но вызывает вопросы о самостоятельности бренда и его будущем.

Техническая часть тоже не преподносит сюрпризов. Across второго поколения оснащается гибридной системой, позаимствованной у RAV4 шестого поколения. В ее основе - 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., а также два электромотора: 204 л.с. спереди и 55 л.с. сзади. Суммарная отдача превышает 300 лошадиных сил, а запас хода на электротяге достигает 100 километров. Привод - полный, что особенно важно для европейских дорог и климата.

Интересно, что несмотря на практически полное копирование Toyota RAV4, Suzuki не сталкивается с юридическими или рыночными проблемами. Причина кроется в официальном партнерстве между двумя компаниями, которое позволяет им свободно обмениваться технологиями и платформами. Для покупателей это означает возможность выбора между двумя почти идентичными автомобилями, отличающимися лишь эмблемой и, возможно, ценой.

Фото: Suzuki

О стоимости нового Suzuki Across пока известно немного. Первая генерация кроссовера в Европе стартует от 52 795 евро, что эквивалентно примерно 4,9 миллиона рублей. Ожидается, что обновленная версия будет стоить не дешевле, учитывая современные технологии и высокий уровень оснащения. Для сравнения, аналогичный Toyota RAV4 в Европе стоит примерно столько же, что делает выбор между двумя моделями вопросом личных предпочтений и лояльности к бренду.

Стоит отметить, что в ближайшее время Suzuki планирует вывести на рынок еще одну модель с именем Across, но уже на собственной платформе Victoris. Однако для Европы этот вариант недоступен - здесь ставка делается исключительно на проверенную связку с Toyota. Такой подход позволяет Suzuki удерживать позиции на рынке, не рискуя с экспериментами и не тратя ресурсы на разработку новых решений.

Для российского рынка эта новость может стать сигналом: несмотря на все сложности, крупные японские бренды продолжают искать пути для расширения присутствия в Европе, используя максимально прагматичные схемы. В условиях, когда многие западные компании покинули Россию, подобные альянсы могут стать примером для локальных производителей или импортеров, желающих быстро адаптироваться к новым реалиям.