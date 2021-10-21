В Европе строят мини-отели для дальнобойщиков. Вот как они выглядят (это просто контейнеры)
Фото: reining.euFlickr
Территория занимает более 2 гектаров, и места, как говорится, хватает на всех. Поэтому перевозчик решил обустроить здесь парковку на 120 грузовиков, а заодно ночлег для дальнобойщиков с необходимой инфраструктурой: кухней, санузлом, прачечной и так называемым социальным помещением. Изюминка в том, что места для ночлега водителей созданы в контейнерах, тех самых, что перевозят фуры-дальнобои.
Инвестиции в проект составили 3,5 млн евро, и это часть стратегии, внедренной Reining Transport, как только в Европе был утвержден т.н. "Пакет мобильности". Его Положения, как пишет trans.info, требуют возвращения водителя домой или на базу раз в 4 недели для проведения регулярного еженедельного отдыха за пределами кабины грузовика.
Аналогичный городок из контейнеров (этакий мини-отель) был возведен в другом месте Германии, около г. Клоппенбурга. Идея та же самая (для отдыха дальнобойщиков), но его построили предприниматели из Дюссельдорфа, сумевшие разглядеть в требованиях «Пакета мобильности» лакомую нишу на рынке объектов для ночлега.
Есть информация, что на территории ФРГ в ближайшей перспективе будет построено не менее 600 подобных мини-мотелей. На платформе booking.com уже стали появляться первые предложения по приему водителей.
По другую сторону границы, в Польше также не дремлют. Местное подразделение компании Hegelmann финансирует строительство гостиницы и парковки в местечке Жарска-Весь – она также будет принимать уставших дальнобойщиков.
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