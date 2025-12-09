Неубиваемая Буханка: что немцы сделали с русским внедорожником за 7 лет?

9 декабря 2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».
На европейском рынке появилось необычное предложение для ценителей настоящих приключений. В Австрии выставлен на продажу УАЗ-2206, более известный как «Буханка», 2017 года выпуска. Автомобиль с пробегом всего 50 тысяч километров прошел глубокую модернизацию и превратился в полноценный экспедиционный дом на колесах, готовый к любым испытаниям.
Владелец с самого начала обслуживал машину в профильном сервисе УАЗ в Германии, что подтверждается всеми документами. Главная идея проекта - сохранить легендарную надежность и простоту конструкции «Буханки», но при этом сделать ее максимально приспособленной для дальних поездок по бездорожью. Как известно, этот автомобиль легко починить даже вдали от цивилизации, что делает его идеальной базой для путешествий.
Проходимость, и без того являющаяся визитной карточкой модели, была серьезно улучшена. Внедорожник оснащен подключаемым полным приводом и понижающей передачей. В 2022 году были установлены усиленные рессоры, а кузов приподнят над рамой на 8 сантиметров с помощью лифт-комплекта. Для защиты на пересеченной местности смонтированы силовые бамперы, защита рулевых тяг и картера. Также в арсенале имеются шноркель для преодоления водных преград, лебедка на 5,9 тонны с синтетическим тросом и внедорожные шины BF Goodrich A/T.
Внутри автомобиль преобразился до неузнаваемости. Салон был полностью разобран, после чего кузов тщательно утеплили современными материалами: стены и потолок покрыли «Армафлексом», а пол - плитами XPS. Для комфорта в любую погоду установлены новые сдвижные окна и автономный отопитель Eberspächer, способный работать даже на большой высоте в горах.
Особое внимание уделили автономности. На крыше размещены солнечные панели, которые питают две литий-железо-фосфатные батареи емкостью по 100 Ач каждая. Эта система обеспечивает полную энергонезависимость вдали от розеток. Вся внутренняя мебель изготовлена на заказ из легких алюминиевых профилей и березовой фанеры. Конструкция получилась прочной и легкой. В жилом модуле организовано спальное место размером 180x140 см, есть кухонный блок со столешницей из дуба и раковиной из нержавеющей стали. Система водоснабжения состоит из двух 20-литровых канистр для чистой и сточной воды, а также погружного насоса. Предусмотрена даже возможность подключения наружного душа.
Список доработок впечатляет. Установлена пневматическая блокировка переднего дифференциала, усиленное сцепление Sachs, съемный фаркоп, маркиза ARB для создания уютного лагеря и мощное светодиодное освещение по периметру. Для удобства водителя в салоне появились сиденья с подогревом, современная аудиосистема Pioneer, камера заднего вида и система контроля давления в шинах. Автомобиль имеет немецкую регистрацию и полный комплект документов на все внесенные изменения. Это готовое решение для тех, кто мечтает отправиться в путешествие без ограничений.
