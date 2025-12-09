Неубиваемая Буханка: что немцы сделали с русским внедорожником за 7 лет?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 09:53

В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий

В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий

Неубиваемая Буханка: что немцы сделали с русским внедорожником за 7 лет?

В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий

В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».

В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».

На европейском рынке появилось необычное предложение для ценителей настоящих приключений. В Австрии выставлен на продажу УАЗ-2206, более известный как «Буханка», 2017 года выпуска. Автомобиль с пробегом всего 50 тысяч километров прошел глубокую модернизацию и превратился в полноценный экспедиционный дом на колесах, готовый к любым испытаниям.

Владелец с самого начала обслуживал машину в профильном сервисе УАЗ в Германии, что подтверждается всеми документами. Главная идея проекта - сохранить легендарную надежность и простоту конструкции «Буханки», но при этом сделать ее максимально приспособленной для дальних поездок по бездорожью. Как известно, этот автомобиль легко починить даже вдали от цивилизации, что делает его идеальной базой для путешествий.

Проходимость, и без того являющаяся визитной карточкой модели, была серьезно улучшена. Внедорожник оснащен подключаемым полным приводом и понижающей передачей. В 2022 году были установлены усиленные рессоры, а кузов приподнят над рамой на 8 сантиметров с помощью лифт-комплекта. Для защиты на пересеченной местности смонтированы силовые бамперы, защита рулевых тяг и картера. Также в арсенале имеются шноркель для преодоления водных преград, лебедка на 5,9 тонны с синтетическим тросом и внедорожные шины BF Goodrich A/T.

Внутри автомобиль преобразился до неузнаваемости. Салон был полностью разобран, после чего кузов тщательно утеплили современными материалами: стены и потолок покрыли «Армафлексом», а пол - плитами XPS. Для комфорта в любую погоду установлены новые сдвижные окна и автономный отопитель Eberspächer, способный работать даже на большой высоте в горах.

Фото: mobile.de

Особое внимание уделили автономности. На крыше размещены солнечные панели, которые питают две литий-железо-фосфатные батареи емкостью по 100 Ач каждая. Эта система обеспечивает полную энергонезависимость вдали от розеток. Вся внутренняя мебель изготовлена на заказ из легких алюминиевых профилей и березовой фанеры. Конструкция получилась прочной и легкой. В жилом модуле организовано спальное место размером 180x140 см, есть кухонный блок со столешницей из дуба и раковиной из нержавеющей стали. Система водоснабжения состоит из двух 20-литровых канистр для чистой и сточной воды, а также погружного насоса. Предусмотрена даже возможность подключения наружного душа.

Фото: mobile.de

Список доработок впечатляет. Установлена пневматическая блокировка переднего дифференциала, усиленное сцепление Sachs, съемный фаркоп, маркиза ARB для создания уютного лагеря и мощное светодиодное освещение по периметру. Для удобства водителя в салоне появились сиденья с подогревом, современная аудиосистема Pioneer, камера заднего вида и система контроля давления в шинах. Автомобиль имеет немецкую регистрацию и полный комплект документов на все внесенные изменения. Это готовое решение для тех, кто мечтает отправиться в путешествие без ограничений.

Упомянутые модели: УАЗ 2206 (от 639 990 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Чебоксары Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться