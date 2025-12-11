Легендарная «Буханка» за 2 миллиона: что скрывается внутри этого автодома?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 22:47

В Европе выставили на продажу 40-летнюю УАЗ Буханку в состоянии нового авто

В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Автомобиль прошел полную реставрацию. Его техническое состояние впечатляет. Цена вас точно сильно удивит.

Легендарный УАЗ-452, нежно прозванный в народе «Буханкой», продолжает удивлять. Этот неубиваемый символ советского автопрома до сих пор пользуется популярностью не только в России, но и за рубежом. Как выяснил 110km.ru, недавно в Европе на продажу выставили совершенно уникальный экземпляр 1985 года выпуска, который превратили в полноценный дом на колесах для самых смелых путешествий.

Этот автомобиль попал в Нидерланды из Украины в 2021 году. Предыдущие владельцы провели масштабную реставрацию кузова и салона. Работы были выполнены на совесть: кузов избавлен от ржавчины и выкрашен в приятный цвет, а внутреннее пространство качественно утеплено и со вкусом отделано. Все выглядит чисто, аккуратно и готово к новым приключениям.

Однако техническая часть на момент покупки оставляла желать лучшего. За доработку механики взялись специалисты из голландской компании UAZ Specials, которые с 2021 года планомерно доводили машину до ума. Сердцем автомобиля стал полностью переработанный бензиновый двигатель от «Волги», который теперь выдает около 100 лошадиных сил и работает как часы. В паре с ним трудится синхронизированная коробка передач с новым сцеплением.

Список доработок впечатляет. Инженеры полностью обновили тормозную систему, перебрали рулевое управление и модернизировали систему охлаждения. Для комфорта водителя и переднего пассажира установили удобные сиденья от автомобиля Smart. «Буханка» получила новые шины, на которых проехали всего около 5 тысяч километров, и новые муфты свободного хода (бендиксы) на передних колесах.

фото: AutoScout

Внутри фургон представляет собой уютный кемпер. Жилое пространство отделано деревом, а пол и другие уязвимые места обработаны антикоррозийным составом. Главный элемент салона - Г-образный диван, который легко трансформируется в просторную двуспальную кровать размером 140 на 200 сантиметров. Для комфортного сна предусмотрен матрас из Ikea.

Кухонный блок оборудован всем необходимым. Здесь есть эмалированная раковина с краном, подключенная к 13-литровой канистре с чистой водой и 19-литровому баку для серой воды. Для хранения посуды и продуктов предусмотрены большие выдвижные ящики. Также есть место для установки холодильника и переносная двухконфорочная газовая плита с грилем, которую можно использовать как внутри, так и снаружи.

фото: AutoScout

Автономность в путешествиях обеспечивает продуманная электрическая система. На крыше установлен 110-ваттный монокристаллический солнечный панель, который заряжает отдельный сервисный аккумулятор Optima Yellow Top. Система управляется интеллектуальным реле, которое разделяет стартерную и сервисную батареи. Этого комплекта, по словам владельцев, хватает для неограниченной жизни «вне сети», если не подключать мощные потребители энергии.

Владельцы честно предупреждают, что «Буханка» сделана из толстого металла и, как любой классический автомобиль, требует ежегодного внимания для предотвращения коррозии. Однако спартанская и простая конструкция позволяет проводить обслуживание и даже несложный ремонт самостоятельно. За этот уникальный автодом, готовый к любым испытаниям, просят 23 500 евро, что по текущему курсу составляет примерно 2,2 миллиона рублей.

Упомянутые марки: УАЗ, ГАЗ, Smart
