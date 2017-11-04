4 ноября 2017, 10:09

В Европу приходят «зарядки» IONITY

Ford и ряд немецких автогигантов намерены создать СП IONITY, которое займется разработкой и строительством сети из 400 высокомощных зарядных станций для электромобилей по всей Европе. Срок ввода в эксплуатацию – 2020-й.
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По мнению экспертов, наличие развитой сети подобных станций – необходимое условие для проникновения электромобилей на массовый рынок. IONITY поможет обеспечить клиентов сверхскоростной зарядкой с возможностью оплаты электронным способом, сделать комфортными путешествия на дальние расстояния.

20 станций будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Они будут расположены вдоль главных дорог ФРГ, Норвегии и Австрии с интервалом 120 км и установлены на заправках и станциях сервиса ряда известных брендов. В 2018-м количество зарядных станций уже превысит 100, причем каждая позволит заряжать одновременно сразу несколько электромобилей различных марок.

Каждый пункт зарядки сможет обеспечить зарядный ток мощностью до 350 кВт, зарядка будет производиться с использованием системы комбинированной зарядки постоянным и переменным током Combined Charging System европейского типа. Это позволит уменьшить необходимое для восполнения заряда аккумуляторов время по сравнению с существующими зарядными системами. Отсутствие привязки к конкретному бренду и широкое покрытие сети помогут сделать электрифицированные авто более привлекательными для массового потребителя.
Дизайн и тюнинг Форд

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В Европу приходят «зарядки» IONITY
По мнению экспертов, наличие развитой сети подобных станций – необходимое условие для проникновения электромобилей на массовый рынок. IONITY поможет обеспечить клиентов сверхскоростной зарядкой с возможностью оплаты электронным способом, сделать комфортными путешествия на дальние расстояния.20 станций будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Они будут расположены вдоль главных дорог ФРГ, Норвегии и Австрии с интервалом 120 км и установлены на заправках и станциях сервиса ряда известных брендов. В 2018-м количество зарядных станций уже превысит 100, причем каждая позволит заряжать одновременно сразу несколько электромобилей различных марок.Каждый пункт зарядки сможет обеспечить зарядный ток мощностью до 350 кВт, зарядка будет производиться с использованием системы комбинированной зарядки постоянным и переменным током Combined Charging System европейского типа. Это позволит уменьшить необходимое для восполнения заряда аккумуляторов время по сравнению с существующими зарядными системами. Отсутствие привязки к конкретному бренду и широкое покрытие сети помогут сделать электрифицированные авто более привлекательными для массового потребителя.
2017-11-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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