5 марта 2020, 18:28
В феврале продажи Lada рухнули на 7%
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Российские дилеры Lada реализовали в феврале 25 тысяч автомобилей или на 7% меньше, чем годом ранее. С начала 2020 года в нашей стране было продано 46,8 тыс. новых автомобилей Lada, что также меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
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Второе место удерживает Lada Vesta с результатом в 8 107 проданных автомобилей и ростом на 2%. Это единственный положительный момент февраля, дальше – вновь сплошной «минус». На универсале Lada Largus остановили свой выбор 2 790 покупателей (-9%). Четвертое место занимает внедорожник Lada 4x4 (2 246 экз., -15%).
На пятом месте с падением на 20% находится семейство Lada Xray (1 538 экз.). Чтобы поддержать продажи модели, АвтоВАЗ в ближайшее время выведет на рынок особую стильную версию вседорожного хэтчбека Xray Cross Instinct с черным декором и встроенной медиасистемой «Яндекс.Авто». Цены пока не объявлены, но уже ясно, что новая модификация станет самой дорогой в семействе Xray.
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19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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