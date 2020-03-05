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5 марта 2020, 18:28

В феврале продажи Lada рухнули на 7%

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Российские дилеры Lada реализовали в феврале 25 тысяч автомобилей или на 7% меньше, чем годом ранее. С начала 2020 года в нашей стране было продано 46,8 тыс. новых автомобилей Lada, что также меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
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Несмотря на программы господдержки и льготные автокредиты продажи Lada в минувшем феврале упали сразу на 7%. За месяц отечественные дилеры марки продали 25 002 новых автомобиля. Бестселлером остается Lada Granta, которая разошлась тиражом в 9 559 экземпляров, что на 10% ниже показателя февраля 2019-го.

Второе место удерживает Lada Vesta с результатом в 8 107 проданных автомобилей и ростом на 2%. Это единственный положительный момент февраля, дальше – вновь сплошной «минус». На универсале Lada Largus остановили свой выбор 2 790 покупателей (-9%). Четвертое место занимает внедорожник Lada 4x4 (2 246 экз., -15%). 

На пятом месте с падением на 20% находится семейство Lada Xray (1 538 экз.). Чтобы поддержать продажи модели, АвтоВАЗ в ближайшее время выведет на рынок особую стильную версию вседорожного хэтчбека Xray Cross Instinct с черным декором и встроенной медиасистемой «Яндекс.Авто». Цены пока не объявлены, но уже ясно, что новая модификация станет самой дорогой в семействе Xray.


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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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В феврале продажи Lada рухнули на 7%
{{material_129184}}Несмотря на программы господдержки и льготные автокредиты продажи Lada в минувшем феврале упали сразу на 7%. За месяц отечественные дилеры марки продали 25 002 новых автомобиля. Бестселлером остается Lada Granta, которая разошлась тиражом в 9 559 экземпляров, что на 10% ниже показателя февраля 2019-го.Второе место удерживает Lada Vesta с результатом в 8 107 проданных автомобилей и ростом на 2%. Это единственный положительный момент февраля, дальше – вновь сплошной «минус». На универсале Lada Largus остановили свой выбор 2 790 покупателей (-9%). Четвертое место занимает внедорожник Lada 4x4 (2 246 экз., -15%). На пятом месте с падением на 20% находится семейство Lada Xray (1 538 экз.). Чтобы поддержать продажи модели, АвтоВАЗ в ближайшее время выведет на рынок особую стильную версию вседорожного хэтчбека Xray Cross Instinct с черным декором и встроенной медиасистемой «Яндекс.Авто». Цены пока не объявлены, но уже ясно, что новая модификация станет самой дорогой в семействе Xray.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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