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6 марта 2020, 00:31

В феврале российский авторынок вернулся к падению

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Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года. После двух месяцев роста спрос вновь пошел вниз. За минувший месяц отечественные дилеры реализовали 119 тысяч автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее.
В первой десятке тенденции разнонаправленные. Продажи снизились у шести брендов. Самое ощутимое падение продемонстрировали Skoda (5,2 тыс. экз., -12%) и Mitsubishi (3,3 тыс. экз., -9%). Самый солидный рост – у Renault (10,1 тыс. экз., +19%) и у Toyota (8,2 тыс. экз., +17%). Если говорить о конкретных моделях, то впервые за долгое время в пару лидеров Lada Granta и Lada Vesta вклинилась иномарка. В феврале Kia Rio взлетела на вторую строчку с результатом 8,4 тыс. проданных автомобилей и ростом сразу на 18%.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ « В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые три месяца 2020 года. »
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

Данные по продажам за февраль нельзя считать полными, поскольку сразу два крупных европейских автопроизводителя, Daimler и BMW, отказались от практики предоставления ежемесячных отчетов в пользу ежеквартальных. Поэтому в статистике AEB за февраль нет сведений об объемах продаж автомобилей BMW и Mini, Mercedes-Benz и Smart, а также коммерческой линейки Mercedes-Benz.

За пределами ТОП-10 наиболее динамично в феврале росли продажи автомобилей китайских марок. Лучший результат по объемам продемонстрировал Haval, реализация которого выросла в 2,3 раза до 1,2 тыс. автомобилей. Лучший рост – Changan. Он разошелся тиражом в 431 автомобиль, что в 6,3 раза больше, чем в феврале 2019 года. Среди производителей других стран хороший результат показала японская Suzuki (+192%) и французский Citroen (+39%).

По понятным причинам серьезно просели показатели Ford, который отказался от продажи в России легковых автомобилей (-75%), и Lifan, который после закрытия производства в Черкесске пытается наладить поставки из Китая (-73%). Кроме них в минус ушли Infiniti (-57%), Genesis (-46%), Honda (-37%), Chevrolet (-30%), Jaguar (-28%), Subaru (-21%), Jeep (-13%) и Land Rover (-13%).

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Цитата:| Кому: Prosto [URL=http:// i-fotki.info/ ][IMG]http:// f26.ifotki.info/ org/ 444c58d1b7bf438c23aa7979984386ca5e19a2366085841.jpg[/ IMG][/ URL]
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В феврале российский авторынок вернулся к падению
В первой десятке тенденции разнонаправленные. Продажи снизились у шести брендов. Самое ощутимое падение продемонстрировали Skoda (5,2 тыс. экз., -12%) и Mitsubishi (3,3 тыс. экз., -9%). Самый солидный рост – у Renault (10,1 тыс. экз., +19%) и у Toyota (8,2 тыс. экз., +17%). Если говорить о конкретных моделях, то впервые за долгое время в пару лидеров Lada Granta и Lada Vesta вклинилась иномарка. В феврале Kia Rio взлетела на вторую строчку с результатом 8,4 тыс. проданных автомобилей и ростом сразу на 18%.{{person_63_В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые три месяца 2020 года.}}Данные по продажам за февраль нельзя считать полными, поскольку сразу два крупных европейских автопроизводителя, Daimler и BMW, отказались от практики предоставления ежемесячных отчетов в пользу ежеквартальных. Поэтому в статистике AEB за февраль нет сведений об объемах продаж автомобилей BMW и Mini, Mercedes-Benz и Smart, а также коммерческой линейки Mercedes-Benz.За пределами ТОП-10 наиболее динамично в феврале росли продажи автомобилей китайских марок. Лучший результат по объемам продемонстрировал Haval, реализация которого выросла в 2,3 раза до 1,2 тыс. автомобилей. Лучший рост – Changan. Он разошелся тиражом в 431 автомобиль, что в 6,3 раза больше, чем в феврале 2019 года. Среди производителей других стран хороший результат показала японская Suzuki (+192%) и французский Citroen (+39%).По понятным причинам серьезно просели показатели Ford, который отказался от продажи в России легковых автомобилей (-75%), и Lifan, который после закрытия производства в Черкесске пытается наладить поставки из Китая (-73%). Кроме них в минус ушли Infiniti (-57%), Genesis (-46%), Honda (-37%), Chevrolet (-30%), Jaguar (-28%), Subaru (-21%), Jeep (-13%) и Land Rover (-13%).
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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