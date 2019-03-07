7 марта 2019, 15:32

В феврале в России выросли продажи премиальных автомобилей

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На фоне общего падения отечественного авторынка продажи автомобилей премиум-класса продолжают расти. Если в январе 2019 года дилеры реализовали на 13,4% премиальных машин больше, чем годом ранее, то в феврале прибавка составила 14,3%.
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Продажи премиальных автомобилей демонстрируют стабильный рост. Некоторые марки закончили второй месяц года с ростом, выражающимся трехзначными числами. Например, продажи Genesis выросли в феврале на 272,7%, Volvo – на 112,2%. Правда, в абсолютных числах показатели продаж у этих марок невелики. Более половины всех проданных в премиум-сегменте автомобилей приходится на две марки: BMW и Mercedes-Benz.

По оценке агентства «Автостат», положительный тренд в продажах премиальных машин наблюдается с середины 2018 года. В прошлом августе продажи дорогих автомобилей впервые за год продемонстрировали двухзначный рост (+14,8%). С тех пор цифра не опускалась ниже 7 процентов.

Основных причин стабильности премиум-сегмента несколько. Производители таких автомобилей регулярно обновляют модельный ряд и выводят на рынок абсолютно новые модели. Потенциальные клиенты покупают машины не на последние деньги и чаще меняют автомобили на новые, т.е. срок владения в премиум-сегменте, в среднем, существенно меньше, чем в массовом.


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В феврале в России выросли продажи премиальных автомобилей
{{material_125932}}Продажи премиальных автомобилей демонстрируют стабильный рост. Некоторые марки закончили второй месяц года с ростом, выражающимся трехзначными числами. Например, продажи Genesis выросли в феврале на 272,7%, Volvo – на 112,2%. Правда, в абсолютных числах показатели продаж у этих марок невелики. Более половины всех проданных в премиум-сегменте автомобилей приходится на две марки: BMW и Mercedes-Benz.По оценке агентства «Автостат», положительный тренд в продажах премиальных машин наблюдается с середины 2018 года. В прошлом августе продажи дорогих автомобилей впервые за год продемонстрировали двухзначный рост (+14,8%). С тех пор цифра не опускалась ниже 7 процентов.Основных причин стабильности премиум-сегмента несколько. Производители таких автомобилей регулярно обновляют модельный ряд и выводят на рынок абсолютно новые модели. Потенциальные клиенты покупают машины не на последние деньги и чаще меняют автомобили на новые, т.е. срок владения в премиум-сегменте, в среднем, существенно меньше, чем в массовом.
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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